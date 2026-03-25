କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇଣ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ; ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏକାଧିକ ରେକର୍ଡ
National Indoor Athletics 2026: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଛି'ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬'। ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 25, 2026 at 10:19 AM IST
National Indoor Athletics, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଓଡ଼ିଶା ବୁଧବାର ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି 'ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ଇନ୍ଡୋର ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୬'। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହିତ ଏଭଳି ଏକ ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘ, ଓଡ଼ିଶା ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ସ ସଂଘ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଉଦଘାଟନ କରି କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆଗାମୀ ୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ।
ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବରନିକାଙ୍କ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ
ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଦର୍ଶକ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର ବରନିକା ଏଲାଙ୍ଗୋଭାନ୍ ମହିଳା ପୋଲ୍ ଭଲ୍ଟରେ ୪.୨୨ ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ନୂଆ ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପୂରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ କେରଳର ବ୍ଲେସି କୁଞ୍ଜୁମୋନ୍ ଓ ମରିୟା ଜୈସନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦବଦବା
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରୁନ୍ ପାୟାସିଙ୍ଘ (୭.୮୦ ମିଟର) ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ୨୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସଟ୍ ପୁଟ୍ ବିଭାଗରେ ଓମକାରା ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ (୧୭.୭୭ ମିଟର) ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମହିଳା ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପରେ ମନିଷା ମେରେଲ୍ ଓ ୩୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସୁଷ୍ମିତା ଟିଗ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଦିନର ପ୍ରମୁଖ ଫଳାଫଳ:
ପୁରୁଷ ବିଭାଗ:
- ୮୦୦ ମିଟର: ମହମ୍ମଦ୍ ଆଫସାଲ୍ (ଏୟାର୍ ଫୋର୍ସ) – ୧:୪୭.୮୬ ସେକେଣ୍ଡ (ପ୍ରଥମ)।
- ୩୦୦୦ ମିଟର: ଶିବାଜୀ ପରଶୁରାମ୍ (ରିଲାଏନ୍ସ) – ୮:୦୯.୮୮ ସେକେଣ୍ଡ (ପ୍ରଥମ)।
- ୬୦ ମିଟର ହର୍ଡଲ୍ସ: କୃଷିକ୍ ଏମ୍ (କର୍ଣ୍ଣାଟକ) – ୭.୭୧ ସେକେଣ୍ଡ (ପ୍ରଥମ)।
- ସଟ୍ ପୁଟ୍: ରବି କୁମାର୍ (ବିଏସ୍ଏଫ୍) – ୧୭.୧୭ ମିଟର (ପ୍ରଥମ)।
ମହିଳା ବିଭାଗ:
- ୩୦୦୦ ମିଟର: ପ୍ରିୟଙ୍କା ସି (କର୍ଣ୍ଣାଟକ) – ୯:୪୨.୦୫ ସେକେଣ୍ଡ (ପ୍ରଥମ)।
- ସଟ୍ ପୁଟ୍: ରେଖା (ଏନ୍ସିଓଇ ପଟିଆଲା) – ୧୫.୬୩ ମିଟର (ପ୍ରଥମ)।
- ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ: ଅନାମିକା କେଏ (ଜେଏସ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ) – ୬.୦୫ ମିଟର (ପ୍ରଥମ)।
ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ବାହାଦୁର ସିଂହ ସାଗୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଏହି ଇନ୍ଡୋର ଆରେନା ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ।