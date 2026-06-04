ETV Bharat / sports

ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-ୱାନ ଖେଳାଳି! ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍‌ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି

ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍‌-୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି।

Indian Badminton Campaign Collapses at Indonesia Open
ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-ୱାନ ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 4, 2026 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Indonesia Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍‌-୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬) ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍, ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍‌ରେ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୪ ସ୍କୋରରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କଠାରୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

ଜକାର୍ତ୍ତାଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ତାରକା ଖେଳାଳି ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୪ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍‌ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୋରିଆନ୍ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅଧିକ ନିରାଶାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ କ୍ରମାଗତ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସିନ୍ଧୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି।

ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଫର୍ମର ଉଥାନ-ପତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି।

ଅପରପକ୍ଷେ ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ଲି ଚିଉକ୍ ୟିୟୁଙ୍କଠାରୁ ୨୧-୧୬, ୧୩-୨୧, ୧୪-୨୧ ସ୍କୋରରେ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍‌ରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବଂ ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହତ ଥିବାରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତର ସମୟ ଅନୁସାରେ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସୂଚୀ

ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-1 ଖେଳାଳି ସବାଲେଙ୍କା, ଟେନିସ୍‌ରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଦେଲେ ସଙ୍କେତ!

ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଶେଷ? ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱ

TAGGED:

PV SINDHU VS AN SE YOUNG
SINDHU KNOCKED OUT
INDIAN BADMINTON NEWS
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍‌ ୨୦୨୬
INDONESIA OPEN 2026 RESULTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.