ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର-ୱାନ ଖେଳାଳି! ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି
ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍-୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି।
Published : June 4, 2026 at 5:13 PM IST
Indonesia Open 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ତଥା ଦୁଇଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପଦକ ବିଜେତା ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍-୨୦୨୬ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ (ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬) ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ତଥା ଚଳିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍, ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୪ ସ୍କୋରରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ଙ୍କଠାରୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଜକାର୍ତ୍ତାଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପି.ଭି. ସିନ୍ଧୁ ମଝିରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ତାରକା ଖେଳାଳି ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍ତମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୪ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଓପନ୍ର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୋରିଆନ୍ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।
10th consecutive defeat for Sindhu against WR 1 & reigning Olympic Champion An Se Young!— India_AllSports (@India_AllSports) June 4, 2026
Loses 17-21, 15-21 in the 2nd round of Indonesia Open (Super 1000).
PS: Sindhu has never beaten Young! #SingaporeOpen2026 pic.twitter.com/xb68RPAry0
ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଅଧିକ ନିରାଶାଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ସିନ୍ଧୁ କ୍ରମାଗତ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ସିନ୍ଧୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଏକ ନମ୍ବର ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଫର୍ମର ଉଥାନ-ପତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିଜନ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦିଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସେ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର ଆଶା ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନ୍ ସେ ୟଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ମହିଳା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳି।
Indonesia Open (Super 1000) Update: END of Indian Singles challenge in the 2nd round itself!— India_AllSports (@India_AllSports) June 4, 2026
PV Sindhu ❌
Ayush Shetty ❌
Lakshya Sen ❌
HS Prannoy ❌
Kidambi Srikanth ❌
Malvika Bansod ❌
Unnati Hooda ❌ #IndonesiaOpen2026 https://t.co/52tgApqZxu
ଅପରପକ୍ଷେ ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ମଧ୍ୟ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ୧୬ରେ ଲି ଚିଉକ୍ ୟିୟୁଙ୍କଠାରୁ ୨୧-୧୬, ୧୩-୨୧, ୧୪-୨୧ ସ୍କୋରରେ ହାରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଆଶା ମଉଳି ଯାଇଛି। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଏବଂ ଏଚ୍.ଏସ୍. ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିଲେ, ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହତ ଥିବାରୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ।