ALL ENGLAND OPEN 2026: ସେମିରେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ତାରକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲି ସି ଫେଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 21-13, 21-16ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ଚାରିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
Published : March 7, 2026 at 3:15 PM IST
ବର୍ମିଂହାମ (ଇଂଲଣ୍ଡ): ଯୁବ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବିଶ୍ୱର ୬ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲି ସି ଫେଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଖେଳରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶୁକ୍ରବାର, ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତିରେ ବର୍ମିଂହାମରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ମାତ୍ର ଏକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କୁ ୨୧-୧୩, ୨୧-୧୬ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ଚାରିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ମୁକାବିଲା କାନାଡାର ଭିକ୍ଟର ଲାଇଙ୍କ ସହ ହେବ, ଯିଏ ଅନ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର କୋକି ୱାଟାନାବେଙ୍କୁ ୧୮-୨୧, ୨୧-୧୭, ୨୧-୧୫ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବାକି ଅଛନ୍ତି
୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ୨୦୨୨ ଅଲ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓପନ୍ରେ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ । ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ । ଷ୍ଟାର ସଟଲର୍ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଦୁବାଇରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲା ।
Quarterfinals showdown as Lakshya Sen 🇮🇳 challenges Li Shi Feng 🇨🇳.#BWFWorldTour #AllEngland2026 pic.twitter.com/mRS0MnX5IR— BWF (@bwfmedia) March 6, 2026
ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ସି ୟୁ କ୍ୱିଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହିତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ହଂ କଂର ଅଭିଜ୍ଞ ଏନଜି କା ଲଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଲି ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ 7-7 ଥିଲା ।
କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ବିଶ୍ୱର 12 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସେନ୍ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଖେଳରେ 10-4ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ଚୀନ୍ ଖେଳାଳି ବ୍ୟବଧାନକୁ 15-13କୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ସେନ୍ ଲଗାତାର ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ଜିତି ଖେଳକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ । ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳ ଏକ ନିକଟତମ ଖେଳ ଥିଲା, କାରଣ ଲି ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଖେଳ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ ଅଗ୍ରଣୀ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ସେନ 14-13ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇ ଲଗାତାର ଚାରି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଲି ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଓ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ କ’ଣ କହିଥିଲେ?
ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସେନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲମ୍ବା ରାଲିରେ ଭୁଲକୁ ଏଡାଇବା ଉପରେ ଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଉଭୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। "ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାଲି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲି । କିନ୍ତୁ କୋଚ୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ।" ସେନ୍ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ କିମ୍ବା ଟାଇଟଲ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ମନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ନେବା ଉପରେ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs NZ Final: ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ଗାଭାସ୍କରଙ୍କ ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ; ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଲେ-'ଜିନିୟସ'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs NZ: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ