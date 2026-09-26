ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ 2026: ଇରାନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ୍
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନକୁ 37-34ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛି । ଏହା ସହ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
Published : September 26, 2026 at 1:54 PM IST
Asian Games 2026 Kabaddi: ପୁଣି ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ।ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି । ମହିଳା କବାଡ଼ିରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଶନିବାର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନକୁ 37-34ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାତେଇଛି ।ଏହାସହ ଭାରତ 2022 ପରେ 2026 ରେ ବିଜୟ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକକୁ ନିଜ ପାଖରେ ବଜାୟ ରଖିଛି । ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଇଦାନରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଗାଇ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ ।
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ଏହା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କବାଡ଼ି ଦଳର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ୨୦୧୮ରେ ଜାକର୍ତ୍ତା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କରଣରେ ମହିଳା କବାଡ଼ିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦତ ଜିତିଛି । ୨୦୧୮ରେ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନ୍ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ।
Team India’s women put Iran under immense pressure and force an ALL OUT in the first half of the Women's Kabaddi gold medal match! 💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 26, 2026
Watch the 20th Asian Games Aichi-Nagoya LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #AsianGames… pic.twitter.com/ECvOam5kK5
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି:
ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ୨୦୨୬ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା । ଏହା ପରେ ସୁରୁଚି ସିଂହ ଏବଂ କମଲଜିତ୍ 10 ମିଟର ଏୟାର ପିସ୍ତଲ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ ।
ଫାଇନାଲରେ ପୁରୁଷ କବାଡି ଦଳ :
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କବାଡି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଭାରତକୁ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ଆଶା ଦେଇଛି । ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ । ପୁରୁଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ 2018ରେ ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ଫାଇନାଲରେ ଇରାନଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 2022ରେ ହାଙ୍ଗଜୌରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା ।
ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା 2026 ପଦକ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତ 3ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 11ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 13ଟି କାଂସ୍ୟ ସହିତ 27 ପଦକ ସହିତ 12 ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଚୀନ୍ 166ଟି ପଦକ (103 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 38 ରୌପ୍ୟ ଏବଂ 25 କାଂସ୍ୟ) ସହିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଜାପାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯଥାକ୍ରମେ 122 ଏବଂ 69 ପଦକ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।