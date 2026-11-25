ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ, ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ହାସଲ କଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫଆଇଏଚ୍ (FIH) ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।
Published : November 25, 2026 at 9:35 AM IST
Indian Women's Hockey Team: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ପାଇଁ 24 ନଭେମ୍ବର ଦିନଟି ଐତିହାସିକ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (FIH) ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଥିବାବେଳେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଚୀନକୁ 6-2 ଗୋଲରେ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଚୀନ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି।
ସଫଳତାର ନୂଆ ଶିଖରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଏଫଆଇଏଚ୍ (FIH) ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ସଦ୍ୟତମ ବିଶ୍ୱ ରାଙ୍କିଂରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2003ରେ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଙ୍କିଂ ଅଟେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାକୁ ଦଳ ମେ-ଜୁନ୍ 2022ରେ ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ 2021 ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି 2018 ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦଳ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା।
𝐀 𝐍𝐄𝐖 𝐇𝐈𝐆𝐇 𝐅𝐎𝐑 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀𝐍 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐇𝐎𝐂𝐊𝐄𝐘! 🇮🇳📈 Congratulations to the Indian Women’s Hockey Team on climbing to World No. 5 in the latest FIH World Rankings, achieving their highest-ever ranking since the rankings were introduced in October 2003! 👏🏑 Surpassing their previous best of World No. 6, achieved in 2022 and 2023, this is another proud milestone for Indian hockey and a testament to the team’s consistent performances on the international stage! 💪🇮🇳 #HockeyIndia #IndiaKaGame #IndianHockey #FIHWorldRankings— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 24, 2026
ଚୀନ୍କୁ 6-2 ଗୋଲ୍ରେ ମାତ୍ ଦେଲା ଭାରତ
ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋପାଳରେ ଚାଲିଥିବା ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ମୁକାବିଲାରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଚୀନ୍କୁ 6-2 ଗୋଲ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ଥିଲା। ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ 2013ରେ ଭାରତ ଚୀନ୍କୁ 4-2 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇଥିଲା।
FOUR WINS IN FOUR! INDIA MAKE HISTORY! 🇮🇳🔥 The defending champions continue their dominant run at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026, defeating China 6-2 to register their fourth consecutive victory and record their biggest-ever win over China in Women’s Asian Champions Trophy history, surpassing their previous best of 4-2 in the 2013 edition! 💪🏑 Next up, a top-of-the-table clash against Japan! 🇮🇳⚔️🇯🇵 🆚 India 🇮🇳 vs Japan 🇯🇵 🗓️ Wednesday, November 25 ⏰ 7 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 24, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମହିଳା ଏସିଆନ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି: ଚମକିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ପୂଜା, ମାଲେସିଆକୁ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ, ଷଷ୍ଠ ଏବଂ 14ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲାଲ୍ରେମସିଆମି 19ତମ, ନେହା 22ତମ ଏବଂ ରାଣା ସାକ୍ଷୀ 38ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଫେଙ୍ଗ୍ କିଙ୍ଗ୍ମିଆଓ 15 ତମ ଏବଂ ଚେନ୍ ଟୋଙ୍ଗ୍ 34ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରଣନୀତି ଆଗରେ ଚୀନ୍ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସ୍କୁବା ଡାଇଭର୍ ବନିଲେ ତ୍ୱିଷା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଦୁବାଇରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
A LOOK BACK AT THE CLIMB TO WORLD NO. 5! 🇮🇳📈 The Indian Women’s Hockey Team has consistently pushed boundaries on the international stage. From breaking into the Top 10 in 2018 to reaching World No. 8 and then No. 6, the team has now climbed to 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐍𝐨. 𝟓, setting a new all-time high for the team in the FIH World Rankings! 👏🏑 #HockeyIndia #IndiaKaGame #FIHWorldRankings #IndianHockey— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 24, 2026
ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ
ଚୀନ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛି। ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ଚାରି-ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 12 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ହାସଲ କରି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ 25 ନଭେମ୍ବରରେ ନିଜର ଶେଷ ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଜାପାନକୁ ଭେଟିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ।