ETV Bharat / sports

୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା

Asian Games 2026: ଚୀନ୍ କୁ 1-0ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କବଜା କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ।

Indian women's hockey team wins gold, ending a 44-year wait; secures spot for Los Angeles.
୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି; ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା (PTI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 2, 2026 at 6:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Asian Games 2026 Women Hockey: ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ।

କାୱାଶାକି ଜୋକୋ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାଲରେମସିଆମି ଫାଇନାଲର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଖେଳ (ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ୱାର୍କ) ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ସାହସୀ ଅଧିନାୟିକା । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଖେଳକୁ ଫେରି ଦଳକୁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦିନ ।

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାମ୍ପିଅନ୍ (ଚୀନ୍) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୨-୨ ଗୋଲ୍‌ରେ ଡ୍ର’ ରଖିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ 5ଟି ପେନାଲଟି କର୍ଣ୍ଣର ଓ ଗୋଟିଏ ପେନାଲଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଦଳ ।

ବିଶେଷକରି ବିରତି ପରେ ଚୀନ୍ ମହିଳାମାନେ ସ୍କୋର ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଲଗାତାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଭ୍ କରି ଦଳର ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ୍ ନିଜ ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉଟ୍‌ଫିଲ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ତଥାପି ଭାରତ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦିନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ହକିରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ । ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତ ପାଇଁ ହକିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଦେଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶକୁ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର! ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭଲିନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ତାଜିକିସ୍ତାନ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ସୁଜିତ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଲଭଲିନାଙ୍କ ପରେ ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ୭୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

TAGGED:

GOLD MEDAL WOMEN HOCKEY
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026
ASIAN GAMES 2026
HISTORIC GOLD FOR WOMEN HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.