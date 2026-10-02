୪୪ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିକୁ ଐତିହାସିକ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ; ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା
Asian Games 2026: ଚୀନ୍ କୁ 1-0ରେ ମାତ୍ ଦେଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କବଜା କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ।
Published : October 2, 2026 at 6:20 PM IST
Asian Games 2026 Women Hockey: ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ । ୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଦଳ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ।
𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡, 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡! 🥇🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) October 2, 2026
Everybody knows say the Indian Women’s Team are CHAMPIONS! 😎🏆
The gold is ours, and the celebrations are only getting started! 💃🏑🔥#HockeyIndia #IndiaKaGame #AsianGames2026 #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/bwjLi9EhA6
କାୱାଶାକି ଜୋକୋ ଷ୍ଟାଡିଅମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଲାଲରେମସିଆମି ଫାଇନାଲର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଏବଂ ରକ୍ଷଣଭାଗ ଖେଳ (ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ୱାର୍କ) ଥିଲା ଅତୁଳନୀୟ । ସେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ସାହସୀ ଅଧିନାୟିକା । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଖେଳକୁ ଫେରି ଦଳକୁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ । ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦିନ ।
WATCH | Bhubaneswar, Odisha: On India winning the gold medal in the Asian Games 2026 after defeating China by 1-0, Hockey India President Dilip Tirkey says, " ...the women have now made history after 44 years. we last won in delhi back in 1982. as the president of hockey india, i… pic.twitter.com/dT4BXUHCFx— ANI (@ANI) October 2, 2026
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚାମ୍ପିଅନ୍ (ଚୀନ୍) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୨-୨ ଗୋଲ୍ରେ ଡ୍ର’ ରଖିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚ ରହିଥିଲା । ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇ ଉଚ୍ଚକୋଟିର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏପରିକି ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ 5ଟି ପେନାଲଟି କର୍ଣ୍ଣର ଓ ଗୋଟିଏ ପେନାଲଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ଦଳ ।
#WATCH | Gwalior | Family members of the Indian field hockey player Ishika Chaudhary celebrate as India wins the gold medal in the Asian Games 2026 after defeating China by 1-0 pic.twitter.com/IdqiD23b7e— ANI (@ANI) October 2, 2026
ବିଶେଷକରି ବିରତି ପରେ ଚୀନ୍ ମହିଳାମାନେ ସ୍କୋର ବରାବର କରିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଲଗାତାର ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୃଢ଼ ରହିଥିଲା । ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସେଭ୍ କରି ଦଳର ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ । ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚୀନ୍ ନିଜ ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ହଟାଇ ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଆଉଟ୍ଫିଲ୍ଡ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା । ତଥାପି ଭାରତ ଦୃଢ଼ତାର ସହ ମୁକାବିଲା କରି ୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
#WATCH | Khunti, Jharkhand | Family members of the Indian field hockey player Nikki Pradhan celebrate as India wins the gold medal in the Asian Games 2026 after defeating China by 1-0 pic.twitter.com/z35UNuzU6o— ANI (@ANI) October 2, 2026
ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ଷଷ୍ଠ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦିନ ରହିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଜାପାନ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ହକିରେ ଆଉ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ । ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଭାରତ ପାଇଁ ହକିରେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଆଣିଦେଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଜନ୍ମଦିନରେ ଦେଶକୁ ଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର! ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଲଭଲିନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬: ତାଜିକିସ୍ତାନ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ହରାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ସୁଜିତ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଲଭଲିନାଙ୍କ ପରେ ପରଭୀନ ହୁଡ୍ଡା ଜିତିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ୭୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ