ETV Bharat / sports

U18 Asia Cup: ପ୍ରତି ୩ ମିନିଟ୍‌ରେ ଗୋଲ୍! ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ୨୫-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ

'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ହୋଇଥିବା ଗୀତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ସିଙ୍ଗାପୁରର ଡିଫେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ।

India Beats Singapore 25-0
ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ୨୫-୦ ଗୋଲ୍‌ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ (Hockey India (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 3, 2026 at 12:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India Beats Singapore, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ୨୫-୦ ର ରେକର୍ଡ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପୁଲ୍-ଏ ର ଏହି ଏକତରଫା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ଦବାଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ତଥା ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ପୁଲ୍-ଏ ରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଅପରାଜେୟ ରହି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ।

ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ନମ୍ମି ଗୀତାଶ୍ରୀ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ସିଙ୍ଗାପୁରର ଡିଫେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୀତାଶ୍ରୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକାକୀ ୫ଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନ୍ ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଚାରୋଟିଯାକ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ସିଙ୍ଗାପୁର ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍‌କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଗୀତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ଆଉ ଦୁଇଜଣ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ସିଙ୍ଗାପୁରର ଡିଫେନ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ନୂଶିନ୍ ନାଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୭ଟି ଗୋଲ୍ (୮ମ, ୧୩ତମ, ୧୭ତମ, ୧୮ତମ, ୪୦ତମ, ୫୨ତମ ଏବଂ ୫୮ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ) ସ୍କୋର କରି ବିପକ୍ଷ ଦଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ସ୍ୱିଟି କୁଜୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ସାଥ୍ ଦେଇ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟ୍‌ରେ ହିଁ ଭାରତର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଟ ୪ଟି ଚମତ୍କାର ଗୋଲ୍ (୨ୟ, ୨୪ତମ, ୩୮ତମ ଏବଂ ୪୫ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ) ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ଜୁଗଳବନ୍ଦୀ ଆଗରେ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଗୋଲକିପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଦୀୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ୨୭ତମ, ୩୨ତମ ଓ ୫୩ତମ ମିନିଟ୍‌ରେ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ନିଜର ଚମତ୍କାର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ଦଳର ଏହି ସାମୂହିକ ଆକ୍ରମଣର ଅନ୍ଦାଜ ଏହି କଥାରୁ ଲଗାଯାଇପାରେ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ମୋଟ ୧୦ ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖେଳାଳି ସ୍କୋରସିଟ୍‌ରେ ନିଜ ନାମ ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ମିଞ୍ଜ (୨୨ତମ), ନୈନ୍ସି ସରୋହା (୩୬ତମ), ଶ୍ରୁତି କୁମାରୀ (୪୦ତମ), ରଶମୀନ କୌର (୪୭ତମ), ପୁଷ୍ପା ମାଝୀ (୪୭ତମ) ଏବଂ ସନ୍ଦୀପ କୁମାରୀ (୫୧ତମ ମିନିଟ୍) ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଯାହା ବଳରେ ଭାରତ ୨୫-୦ ର ଏହି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସ୍କୋର ବୋର୍ଡରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ବିଶାଳ ବିଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସପ୍ତମ ଆକାଶରେ ଅଛି ଏବଂ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ନକଆଉଟ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପରାଜେୟ ରହିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଏହି ମହାଦ୍ୱୀପୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। କୋଚ୍ ଦଳର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ପଡ଼ିଆରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆଗାମୀ ନକଆଉଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ଅଟେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ନରୱେ ଚେସ୍‌ରେ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର: ନମ୍ବର-୧ କାର୍ଲସନଙ୍କୁ ହରାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ

IND vs NZ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଘୋଷଣା: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌?

୬୩୦ ୱିକେଟ୍‌ ନେଇଥିବା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ବୋଲିଂ କୋଚ୍‌

TAGGED:

INDIA BEATS SINGAPORE
INDIAN WOMENS HOCKEY TEAM
1 GOAL EVERY 3 MINUTES
ଭାରତୀୟ ଜୁନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ
UNDER 18 WOMENS ASIA CUP HOCKEY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.