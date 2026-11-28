ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି: ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ACT ଟାଇଟଲ୍ ଉପରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବିଜୟ ହାସଲ, କମାଲ କଲେ ଦୀପିକା
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା (୩୮ତମ ଏବଂ ୪୩ତମ ମିନିଟରେ) ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ, ଇଶିକା (୪୨ତମ ମିନିଟରେ) ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।
Published : November 28, 2026 at 11:14 PM IST
ଭୋପାଳ (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ଏସିଆନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି (Asian Champions Trophy-ACT) ଟାଇଟଲ୍କୁ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ (ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍) ଜିତି ନେଇଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ 'ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା'ରେ ଚୀନକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜେୟ ରହିଛି । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 'ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଚୀନକୁ ୬-୨ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ୍ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୬ ଓ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୨୬ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପୂର୍ବ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ।
𝐀 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐓𝐇𝐀𝐓 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐆𝐎 𝐃𝐎𝐖𝐍 𝐈𝐍 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘! 🇮🇳🏆 Asian Games Gold after 44 years, FIH Nations Cup champions, their best-ever FIH World Cup finish (5th) in 52 years, qualification for the LA 2028 Olympics and a historic rise to World No. 4 in the FIH Rankings! 🔥 And now, the Indian Women's Team cap off an incredible 2026 by winning a record fourth Women's Asian Champions Trophy title! What a year for Indian women’s hockey! 🏑❤️ #HockeyIndia #IndiaKaGame— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 28, 2026
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା (୩୮ତମ ଏବଂ ୪୩ତମ ମିନିଟରେ) ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଦୁଇଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ, ଇଶିକା (୪୨ତମ ମିନିଟରେ) ଏକ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଚୀନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲଟି ୨୫ତମ ମିନିଟରେ ୟୁଜୁନ୍ ଚେନ୍ (Yujun Chen) ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୩ (ରାଞ୍ଚିରେ) ଏବଂ ୨୦୨୪ (ରାଜଗିରରେ) ACT ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା । ଏଥରର ବିଜୟ ସହ ଦଳ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି ।
ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷରେ ୪-୦ ଗୋଲରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ, ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ୪ର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।
ଦୀପିକା ୧୦ଟି ଗୋଲ ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋରର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ୯ଟି ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେ ରୁ ।
ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ନୋଟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ସହିତ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ । ଚୀନ୍ ଖେଳାଳିମାନେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଦଳ ପରି ମନେ ହେଉଥିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାକଲାଇନ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ ।
ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗର ଉପଯୋଗ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ୧୦ମ ମିନିଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସୁରକ୍ଷିତ କରିନେଲେ କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ସାଲିମା ଟେଟେ ରିବାଉଣ୍ଡରୁ ଏକ ନିକଟତମ ପ୍ରୟାସକୁ ହରାଇଲେ ।
ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ, ଚୀନ୍ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ 'ସେଟ୍ ପିସ୍' ହାସଲ କଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏହାର ଭଲ ମୁକାବିଲା କଲେ ।
ଚୀନ୍ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଲା ଏବଂ ୨୨ତମ ମିନିଟରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି 'ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର' ହାସଲ କଲା । ତେବେ ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ବିଚୁ ଦେବୀ ଖାରିବାମ୍ ଦୁଇଟି ଚମତ୍କାର ସେଭ୍ କରି ଭାରତକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ।
୨୭ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀପିକାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ 'ଫ୍ଲିକ୍' କୁ ଚାଇନିଜ୍ ଗୋଲକିପର ଅଟକାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
୩୮ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା ଏବଂ ଦୀପିକା ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ମ୍ୟାଚକୁ ବରାବର କରିଦେଲେ ।
କୋର୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଭାରତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚୀନ୍ର ରକ୍ଷଣଭାଗ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କଲା । ୪୨ତମ ମିନିଟରେ ଇଶିକା ଭାରତକୁ ଅଗ୍ରଣୀ କରାଇଲେ । ନେହା ଗୋୟଲ ଏବଂ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଏକ 'ଲୁଜ୍ ବଲ୍' କୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କଲେ ।
ଏହାର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପରେ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା । ଦୀପିକା ଏକ ନିଖୁଣ 'ଲୋ ଫ୍ଲିକ୍' ଜରିଆରେ ଚାଇନିଜ୍ ଗୋଲକିପରଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ବଲକୁ ଗୋଲ୍ ଭିତରକୁ ପଠାଇଲେ ଏବଂ ଦଳର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଦେଲେ ।
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ୩୪ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କଲେ । ୫୩ତମ ମିନିଟରେ ଭାରତ ପୁଣି ଏକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦୀପିକାଙ୍କ ଫ୍ଲିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା । ଏହା ପରେ, ଭାରତ ଖେଳ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଲା ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ ଗୋଲ୍ କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଦେଲା ନାହିଁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ