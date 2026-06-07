ଭାରତର ଝିଅମାନେ କଲେ କମାଲ! ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସାଫ୍ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।
Published : June 7, 2026 at 11:18 AM IST
SAFF Women's Championship, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩-୧ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସାଫ୍ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଦୀର୍ଘ ସାତ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଏହି ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ୟାରୀ ଖାଖା (୪୨ତମ ମିନିଟ୍), ସନଫିଦା ନୋଙ୍ଗ୍ରମ (୪୬ତମ ମିନିଟ୍) ଏବଂ ଲିଣ୍ଡା କମ୍ ସର୍ଟୋ (୮୨ତମ ମିନିଟ୍) ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ରିତୁ ପର୍ଣ୍ଣା ଚକମା (୪୫+୨ତମ ମିନିଟ୍) ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ୩-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଅପରାଜେୟ ରହି ନିଜର ଅଭିଯାନ ପୂରା କରିଛି। ଦଳ ମୋଟ ୧୮ଟି ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଛି, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଦବଦବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାଳଦ୍ୱୀପ ବିପକ୍ଷରେ ୧୧-୦ ର ବିଶାଳ ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ୩-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା।
The moment we waited seven years for! 🥳— Indian Football (@IndianFootball) June 6, 2026
Championsssss again 🏆#SAFFWomensChampionship2026 #BlueTigresses #IndianFootball pic.twitter.com/bjVfCRVol0
କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚ ଥର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଭାରତ ବିଗତ ଦୁଇଟି ସଂସ୍କରଣରେ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରି ନଥିଲା। ଉକ୍ତ ଦୁଇଟିଯାକ ସଂସ୍କରଣରେ (୨୦୨୨ ଏବଂ ୨୦୨୪) ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳକୁ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
𝗜𝘁 𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗵𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮 🇮🇳— Indian Football (@IndianFootball) June 6, 2026
The #BlueTigresses are CHAMPIONS of South Asia for the sixth time 🏆#SAFFWomensChampionship2026 #IndianFootball pic.twitter.com/SHhz0AYnfW
ସାଫ୍ କପ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ସହିତ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଗ୍ରେସ୍ ଡାଙ୍ଗମେଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମଣିପୁରର ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ଏହି ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ନିଜର ୧୫ ବର୍ଷର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ୯୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ତୃତୀୟ ସାଫ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି।
“The team promised me that they will hand this trophy to me.” 🥹— Indian Football (@IndianFootball) June 6, 2026
Grace Dangmei speaks after her last game in an Indian shirt 💙#BlueTigresses #IndianFootball #SAFFWomensChampionship2026 pic.twitter.com/5BgF69Phux
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗ୍ରେସ୍ ଡାଙ୍ଗମେଇ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକାଦଶରେ ସାମିଲ ନଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ବଦଳ ଖେଳାଳି (ସବ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍) ଭାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ତଥାପି, ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ସମାରୋହରେ ସେ ଟ୍ରଫି ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରେସ୍ କ୍ରିପ୍ସା, ସେତୁ ଏଫ୍ସି, ଗୋକୁଲମ କେରଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀଭୂମି ଭଳି ଶୀର୍ଷ ଭାରତୀୟ କ୍ଲବ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି।
Grace Dangmei has announced her retirement from international football, bringing the curtain down on a distinguished career with the #BlueTigresses. 🇮🇳— Indian Football (@IndianFootball) June 6, 2026
Since her debut in 2013, Grace represented India in 95 matches, scored 24 goals, won three SAFF Women’s Championship titles and… pic.twitter.com/qqLofmBOS8
ସାଫ୍ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଜାତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ର ପ୍ରସାର, ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ।