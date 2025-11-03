ETV Bharat / sports

ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋହନ-ନବୀନ

ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ । ସବୁଠି ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ ।

WOMENS WORLD CUP 2025
WOMENS WORLD CUP 2025 (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 9:49 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌କୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଡିୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳା ଯାଇଥିବା ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଛୁଟିଛି ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ଆଇକନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ଢେର୍ ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏପଟେ ଓଡିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ବିଟ୍ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୋହନ ମାଝୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ନାରୀଶକ୍ତିର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଛେ ।

ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି:

ଭାରତର ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଚିମ୍‌କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ 'X'ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ବିଜୟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ! ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଭଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ନେଇଯିବ । ଝିଅମାନେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ।"

ଏପରି କହିଲେ ମୋଦି:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ICC ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025 ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ । ଫାଇନାଲରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମହାନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛି । ଦଳ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅସାଧାରଣ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଦେଖାଇଥିଲା । ଆମର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଭବିଷ୍ୟତର ଚାମ୍ପିଅନମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।"

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜାଣିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି," ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱ କପର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାରଣ ଆମେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏବଂ ଆମର ଭାରତୀୟ ନାରୀଶକ୍ତିର ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇପାରିଛେ । ଏହା ଏକ ବ୍ୟସ୍ତ ରବିବାରର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶେଷ ଥିଲା । ଝିଅମାନେ, ତୁମର ବିଜୟ ଘରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ପରି ଯେଉଁମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ।ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦଳକୁ ନିରନ୍ତର ସଫଳତା କାମନା କରୁଛି ।"

ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରମାଣ: ନବୀନ

ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟାନାୟକ ବି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ । ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ବିଜୟ ଆମର ଝିଅମାନଙ୍କର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାର ପ୍ରମାଣ । ଦଳ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଐତିହ୍ୟ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ ।"

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ସଚିନ୍:

ସଚିନ୍ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି,"1983 ମସିହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଢ଼ିକୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା । ଆଜି, ଆମର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବିଶେଷ କରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅଗଣିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲ୍ ଉଠାଇବା, କ୍ରିକେଟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏହି ଟ୍ରଫି ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ବହୁତ ଭଲ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତୁମେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଛ।"

ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା: ବିରାଟ୍

ସେହିପରି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସାର କରିଛନ୍ତି । ବିରାଟ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ତୁମେ ତୁମର ନିର୍ଭୀକ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରିଛ । ତୁମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କର। ହରମନ୍ ଏବଂ ପୁରା ଦଳକୁ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା । ଜୟ ହିନ୍ଦ ।"

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ: ଯୁବରାଜ

2007 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ 2011 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜାଣିଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି," ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି,ଏହା ସବୁ ଆମ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦୃଢ଼ତା, ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ସମ୍ଭବ । ଦୃଢ ମନୋବଳରେ ଏକ ଦଳ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱ କେବେ ଭୁଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ।। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଂଯମତା ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କୁ ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ, ଏକତା ଏବଂ ହୃଦୟରୁ ଖେଳୁଥିବା ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅମୋଲ ମୁଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା, ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ । ଆକାଶର ଆଉ ସୀମା ନାହିଁ।"

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ:

ସେହିପରି ICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "BCCI ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା ଚମତ୍କାରଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦୃଢ଼ତା, ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛି । ଆମେ ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରମୁଖ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଭୂମିକାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ୍ - ବର୍ଦ୍ଧିତ ନିବେଶ, ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ ସମାନତା, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ଅଧୀନରେ ପାଳିତ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ମନୋଭାବ । ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ! "

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

