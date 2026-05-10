ସାଂଘାଇରେ ଉଡ଼ିଲା ଭାରତର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା; ଚୀନକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଚୀନକୁ ହରାଇ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତ (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 3:17 PM IST

Archery World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ରିକର୍ଭ ଦଳ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍-୨ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆୟୋଜକ ଚୀନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ରବିବାର ସାଂଘାଇଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଏକ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଟ୍-ଅଫ୍‌ରେ ଚୀନକୁ ୫-୪ (୨୮-୨୬) ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ୨୦୨୧ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆର୍ଚେରୀ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଛି।

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦୀପିକା କୁମାରୀ, ଅଙ୍କିତା ଭକତ ଏବଂ କୁମକୁମ ମୋହୋଡ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ମୁକାବିଲା ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ସେଟ୍ ଜିତିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚୀନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚକୁ ବରାବର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲା। ଚାରୋଟି ସେଟ୍ ପରେ ସ୍କୋର ସମାନ ରହିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ 'ଶୁଟ୍-ଅଫ୍' ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷ ତୀରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଦୀପିକା କୁମାରୀ ୯ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ୧୦ ଥରର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ହରାଇ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। କୋରିଆ ଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ହରାଇବା ପରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ଚୀନକୁ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରି ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି।

ସାହିଲ ଯାଦବ ଜିତିଲେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ

ଶନିବାର ଭାରତର ସାହିଲ ଯାଦବ ପୁରୁଷ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଭାଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ (କାଂସ୍ୟ) ପଦକ ଜିତି ଦେଶର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ସାହିଲ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମୁକାବିଲାରେ ଡେନମାର୍କର ମାର୍ଟିନ ଡ୍ୟାମ୍ସବୋଙ୍କୁ ୧୪୭-୧୪୪ ବ୍ୟବଧାନରେ ହରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସେଟରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ସେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ସେଟ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସାହିଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଦକ।

ସିମରନଜିତ କୌରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପଦକ ଆଶା

ଭାରତର ପଦକ ଆଶା ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ମହିଳା ରିକର୍ଭ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସିମରନଜିତ କୌର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପଦକଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି।

ସାଂଘାଇରେ ମିଳିଥିବା ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଚ୍ଚେରୀ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଚାପକୁ ସହ୍ୟ କରି ବିଜୟୀ ହେବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

