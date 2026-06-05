ETV Bharat / sports

୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଚାର ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍

KS Bharat: ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କେଏସ ଭରତ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି।

KS Bharat Announces Retirement from International Cricket
୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ କେଏସ ଭରତ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 9:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

KS Bharat Retirement, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କେଏସ ଭରତ ୩୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କେଏସ ଭରତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ନିଜର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ପରିବାର, କୋଚ୍, ସାଥୀ ଖେଳାଳି ଓ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ସହ ରହିଥିଲେ। ଭରତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ହେଡ୍ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବା ସହ କେଏସ ଭରତ ନିଜ କ୍ରିକେଟ୍ ଯାତ୍ରାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୌରବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ଗୌରବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ସୁଝାଇବା ପରି ଥିଲା। ଭରତ ବିସିସିଆଇ, ନିଜ କୋଚ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖେଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ପରିବେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସେ ନିଜର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥାନ୍ତେ।

କେଏସ ଭରତ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିବା ତିନି ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲରେ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦର ପରିସର ବାହାରେ। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଭରତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ-ଏ' ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜାତୀୟ ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରାବିଡ଼ ସାର୍‌ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଭରତ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନୁଶାସନ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ସତ ହୁଏ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଏବଂ ମେଣ୍ଟରସିପ୍ ଦେଇ ଖେଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିବେ।

କେଏସ ଭରତଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର

କେଏସ ଭରତ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୩ରେ ନାଗପୁରଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪ରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାଧାରଣ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ନିଜର ଏକ ମଜବୁତ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ୧୨ଟି ଇନିଂସରେ ୨୦.୦୯ ହାରରେ ୨୨୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୪୪ ରନ୍ ରହିଛି। ୱିକେଟ୍ ପଛରେ ସେ ୧୮ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୧ଟି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ କରିଛନ୍ତି।

ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିକେଟରେ ଭରତ ୧୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୩୬.୫୩ ହାରରେ ୬,୧୦୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୧ଟି ଶତକ ଏବଂ ୩୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସାମିଲ ଅଛି ଓ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍କୋର ୩୦୮ ରନ୍ ରହିଛି। ଜଣେ ୱିକେଟକିପର ଭାବେ ସେ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ୩୮୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ୪୨ଟି ଷ୍ଟମ୍ପିଂ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ୮୩ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ମ୍ୟାଚରେ ୨,୬୯୨ ରନ୍ ଏବଂ ୯୧ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ୧,୮୧ ୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲରେ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ବି ବାଦ୍? ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା, ଚିନ୍ତାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ!

କ୍ରିକେଟରେ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ! ଆଇପିଏଲ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଲଳିତ ମୋଦି କଲେ ବିସ୍ଫୋରକ ଖୁଲାସା

TAGGED:

INDIAN CRICKETER RETIREMENT 2026
INDIAN WICKETKEEPER RETIRES
KS BHARAT STATS
କେଏସ ଭରତ
KS BHARAT ANNOUNCES RETIREMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.