କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ୫ ଥରର ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କ ପରଲୋକ

Randhir Singh: ୫ ଥରର ଅଲିମ୍ପିଆନ୍ ତଥା ଅଲିମ୍ପିକ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ୍ ଏସିଆର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କ ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି।

Published : May 27, 2026 at 2:36 PM IST

Randhir Singh Passes Away, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ତଥା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସୁଟିଂରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତାଇଥିବା ରଣଧୀର ସିଂଙ୍କର ନିଧନ ହୋଇଯାଇଛି। ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରଣଧୀର ସିଂହ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କ ନିଧନ ଖବରରେ ସାରା ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଅଲିମ୍ପିକ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ୍ ଏସିଆ (OCA) ର ସଭାପତି ପଦରୁ ରଣଧୀର ସିଂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୪ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପାଇଁ OCA ର ସଭାପତି ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏସୀୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଥିଲା।

୧୯୭୮ ମସିହାର ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ରଣଧୀର ସିଂ

ରାଜା ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କ ଜନ୍ମ ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯୪୬ ରେ ପଞ୍ଜାବର ପଟିଆଲାର ଏକ ରାଜପରିବାରରେ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କକକ୍‌ରେ ଆୟୋଜିତ ୧୯୭୮ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଟ୍ରାପ୍ ସୁଟିଂରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସୁଟର ବନିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ୧୯"୬୮" ରୁ ୧୯"୮୪" ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ଅଲିମ୍ପିକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ 'ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ' ରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁଟିଂରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଏକ ସଫଳ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ।

୧୯୮୭ ରୁ ୨୦୧୪ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ ସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ୧୯୯୧ ରୁ ୨୦୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲିମ୍ପିକ କାଉନ୍ସିଲ ଅଫ୍ ଏସିଆର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୦୧ ରୁ ୨୦୧୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ସେ ଆଉ ଏକ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ OCA ର ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଗୌରବ ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବନିଥିଲେ। ୪୫ଟି ଏସୀୟ ଦେଶ ଏକମତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ।

ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କୁ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଭଲିନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ୧୯୪୭ ରୁ ୧୯୯୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ IOC ର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାକା ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ୧୯୫୧ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ରଣଧୀର ସିଂହଙ୍କ ନିଧନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଖେଳାଳି, କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖାଯିବ।

