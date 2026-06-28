ବିଶ୍ୱ ରୋଇଂ କପରେ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଲା ଭାରତ; ଜିତିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍
ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଶକୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେବାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।
Published : June 28, 2026 at 5:34 PM IST
World Rowing Cup 2026: ଭାରତୀୟ ରୋଇଂ ଇତିହାସରେ ଶନିବାର ଦିନ (୨୭ ଜୁନ୍) ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡର ଲ୍ୟୁସର୍ନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୬ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୋଇଂ କପ୍ III ରେ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଶକୁ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଦେବାଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ୱେଟ୍ ମେନ୍ସ ଡବଲ୍ ସ୍କଲ୍ସର ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଳନର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ୬:୨୬.୦୯ ସମୟ ନେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି କଡ଼ା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ହଂକଂ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ନେଦରଲାଣ୍ଡକୁ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପଛରେ ପକାଇ ପୋଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଖାସ୍ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଦୁଇ ଆଥଲେଟ୍ଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୁମାର ସିଂହ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସୈନିକ ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଲ୍ୟୁସର୍ନରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଇଂ ଦଳ ପ୍ରାୟତଃ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଣାଳୀରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ୧୮ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ଆଥଲେଟ୍ ଭାରତୀୟ ସେନାରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆଥଲେଟ୍ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରୁ ଅଟନ୍ତି।
A monumental moment for Indian rowing as Lakshay and Ujjwal Kumar Singh script history by winning India's first-ever Gold Medal at a Rowing World Cup! 🌟— SAI Media (@Media_SAI) June 28, 2026
The Indian duo clinched the Men's Lightweight Double Sculls title at the 2026 World Rowing Cup III in Lucerne, Switzerland,… pic.twitter.com/lKLrBUAWdn
ରୋଇଂ ଦୁନିଆରେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୋଇଂ କପ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ସର୍କିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରୋଇଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାରତ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ନଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ରେସ୍ ପରେ ଆର୍ମି ରୋଇଂ ନୋଡ୍ର କମାଣ୍ଡିଂ ଅଫିସର, କର୍ଣ୍ଣଲ ରାମକୃଷ୍ଣନ ପ୍ରସନ୍ନତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏହା ଭାରତୀୟ ରୋଇଂ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଫଳତା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କୁମାର ସିଂହ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଆମ ଆଥଲେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଅସୀମ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସାରା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଆର୍ମି ରୋଇଂ ନୋଡ୍ରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, କଡ଼ା ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପରିଣାମ ଅଟେ। ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ।'
A monumental moment for Indian rowing as Lakshay and Ujjwal Kumar Singh script history by winning India's first-ever Gold Medal at a Rowing World Cup! 🌟— SAI Media (@Media_SAI) June 28, 2026
The Indian duo clinched the Men's Lightweight Double Sculls title at the 2026 World Rowing Cup III in Lucerne, Switzerland,… pic.twitter.com/lKLrBUAWdn
ଏହି ଐତିହାସିକ ପଦକ ରୋଇଂ ଖେଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ଆଇକନିକ୍ ଭେନ୍ୟୁ କୁହାଯାଉଥିବା ରୋଟସି କୋର୍ସରେ ଆସିଛି। ନିଜର ଶାନ୍ତ ଲହରୀ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ତରର ୨,୦୦୦ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ସିକ୍ସ-ଲେନ୍ ଲେଆଉଟ୍ କାରଣରୁ ଏହି ଟ୍ରାକ୍କୁ ରୋଇଂର ଗଡ଼ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତୀୟ ରୋଇଂର ବଢ଼ୁଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଲାଇଟ୍ୱେଟ୍ ବର୍ଗରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଜୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ରେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଅଲିମ୍ପିକ୍-କ୍ଲାସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ସହିତ ଏହି ତିନି ଦିନିଆ ରେଗାଟାର ସମାପ୍ତି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ରୋଇଂ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସନ୍ଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦିଆସରିଛି ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଆଶାକୁ ଏକ ନୂଆ ଉଡ଼ାଣ ଦେବ।