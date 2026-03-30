CSK vs RR IPL 2026; ଚେନ୍ନାଇକୁ 8 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ, ବୈଭବଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଚେନ୍ନାଇକୁ 127 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ମାତ୍ର 12.1 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : March 30, 2026 at 11:23 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 11:44 PM IST
RR vs CSK IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସାମର ଗୌହାଟୀରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ବାରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ 8 ଓ୍ବିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି । 128 ରନ ଟାର୍ଗେଟକୁ ମାତ୍ର 12.1 ଓଭରରେ ପିଛା କରିଥିଲା ଘରୋଇ ଟିମ୍ ରାଜସ୍ଥାନ । ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ସେ ମାତ୍ର 17 ବଲରେ 52 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ।
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ, ରାଜସ୍ଥାନର ବୋଲରମାନେ CSKର ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାଟିଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର 51 ରନରେ ଦଳର ଅଧା ବ୍ୟାଟର ପାଭେଲିୟନ ଫେରିଯାଇଥିଲେ । ଶେଷରେ, ଜେମି ଓଭରଟନଙ୍କ 43 ରନ୍ ବଳରେ 127 ରନରେ ସ୍କୋର କରିଥିଲା ଚେନ୍ନାଇ ।
ତେବେ କାର୍ତିକ ଶର୍ମାଙ୍କ ୧୮ ଏବଂ ସରଫରାଜ ଖାନଙ୍କ ୧୭ ରନ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରି ନଥିଲେ । ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (୬), ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ (୬), ଏବଂ ଆୟୁଷ ବିନା କୌଣସି ସ୍କୋରରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ । ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ବର୍ଗର ଏବଂ ଜାଡେଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
128 ରନ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଦୁଇ ଓପନର ବୈଭବ ଏବଂ ଜୟଶ୍ୱାଲ 6.2 ଓଭରରେ 75 ରନର ଦର୍ଶନୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ଠିଆ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବୈଭବ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 17 ବଲରୁ 52 ରନ ସ୍କୋର କିରଥିଲେ । ବୈଭବ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସରେ 4ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଜୟଶ୍ୱାଲ 38, ଜୁରେଲ 18 ଏବଂ କ୍ୟାପଟେନ ରିଆନ 14 ରନ ସ୍କୋର କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଶାନଦାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ନାଦ୍ରେ ବର୍ଗର ମ୍ୟାନ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।