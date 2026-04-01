LSG vs DC: ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଲେ ସମୀର ଏବଂ ଷ୍ଟବସ, LSGକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା DC
LSG vs DC IPL 2026: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ 17.1 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
Published : April 1, 2026 at 11:40 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 11:53 PM IST
LSG vs DC IPL 2026: ସମୀର ରିଜଭିଙ୍କ ଅପରାଜିତ 70 ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସଙ୍କ ଅପରାଜିତ 39 ରନ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଟିମ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । 142 ରନ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୋର 26/4 ଥିଲା । ତେବେ ଷ୍ଟବସ୍ ଏବଂ ସମୀର 76 ବଲରେ 119 ରନର ଭାଗୀଦାରି କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026 ର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 18.4 ଓଭରରେ 141 ରନ ସ୍କୋର କରି ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ 35 ରନ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ସମାଦ 36 ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଫେଲ ମାରିଥିଲେ । ଏପରିକି 3 ବ୍ୟାଟର ଖାତା ଖୋଲି ପାରିନଥିବା ବେଳେ 3 ବ୍ୟାଟର ଦୁଇ ଅଙ୍କ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ । ବୋଲିଂରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଏନଗିଡି, ନଟରାଜନ, କୂଳଦୀପ ଯାଦବ ଶାନଦାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ।
ତେବେ 142 ରନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଖାଇଥିଲା । ଓପନର କେଏଲ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ଦଳ 26 ରନରେ 4ଟି ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଥିଲା । ତେବେ ସମୀର ରିଜଭି ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ । ଦର୍ଶନୀୟ ଇନିଂସ ପାଇଁ ସମୀର ରିଜଭି ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାରଣ ଏହା ଏକ ସତେଜ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଲାଲ ୱିକେଟ୍, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭରରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ତଥ୍ୟ ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ।" ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ନିସଙ୍କା, ମିଲର୍, ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଆମର ଚାରି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତ କହିଥିଲେ, "ଏପରି ୱିକେଟ୍ ରେ, ଟସ୍ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ; ଏହା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ କାକର ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତେଜ ୱିକେଟ୍। ଆମେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋଗୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ; ଆମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଖେଳିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗତ ସିଜନରେ ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ମାର୍କରାମ, ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ଏବଂ ଆନରିଚ୍ ନର୍ଟଜେ ଆମର ଚାରି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି।"