ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ

PARA ARCHER SHEETAL DEVI: ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ପାରା-ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ ଭାରତର ସକ୍ଷମ-ଶରୀର ଜୁନିଅର ତୀରନ୍ଦାଜ ଦଳରେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 7, 2025 at 4:32 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ବିନା ହାତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇବି ସେ ଏପରି କିଛି କରି ଦେଖାଇଛନ୍ଥିତି, ଯାହା ଜଣେ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ପାରା-ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୀତଲ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷଣରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ଶୀତଲଙ୍କୁ ଜେଦ୍ଦାରେ ଏସିଆ କପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 3 ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସକ୍ଷମ ଜୁନିଅର ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ପାରା-ଆଥଲେଟଙ୍କୁ ଏକ ସକ୍ଷମ-ଶରୀର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ଶୀତଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଧନୁ ଧରିବା ପରଠାରୁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କଥା ହୋଇ ଶୀତଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାଜୟରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି।

ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୋର ଏକ ଛୋଟ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା: ଦିନେ ନା ଦିନେ ସକ୍ଷମ-ଶରୀର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ହାର ମାନି ନଥିଲି; ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରାଜୟରୁ ଶିଖିଥିଲି। ଆଜି, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଏକ ପାଦ ନିକଟତର।"

18 ବର୍ଷୀୟା ଶୀତଲ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ବାସିନ୍ଦା। ସେ କଟରାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋର୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଏକ ଶୈଳୀ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। 2024 ମସିହାରେ, ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମିଶ୍ରିତ ଦଳ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ, ଶୀତଲ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିନା ହାତଥିବା ତୀରନ୍ଦାଜ ହୋଇଥିଲେ।

ଶୀତଲ କିପରି ଭାରତୀୟ ସକ୍ଷମ ଦଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ?

ହରିୟାଣାର ସୋନିପତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜାତୀୟ ଚୟନରେ, ସେ 60ରୁ ଅଧିକ ସକ୍ଷମ ତୀରନ୍ଦାଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 703 ପଏଣ୍ଟ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 352 ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ 351 ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍କୋର ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଗରେ ଥିବା ତେଜସ ସାଲଭେଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା।

ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳରେ ତେଜସ 15.75 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୈଦେହୀ ଯାଦବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଶୀତଲ 11.75 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଜ୍ଞାନେଶ୍ୱରୀ ଗାଡ଼ଧେ (11.50)ଙ୍କଠାରୁ ଠିକ୍ ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ଶୀତଲ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ତୁର୍କୀର ଓଜନୁର କ୍ୟୁର ଗିର୍ଡିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି, ଯିଏ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ-ଶରିରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରନ୍ତି।

ପାରାମାନେ କ’ଣ ସକ୍ଷମ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଥାନ୍ତି?

ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ନଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା। ରିକର୍ଭ ଏବଂ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜରେ ଗୁରୁତର ଅକ୍ଷମତା ଥିବା କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟି ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ W1 ବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଖେଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମ୍ ଡ୍ର କିମ୍ବା ରିଲିଜ୍ ଏଡ୍ସ, ମାଉଥ୍ ଟ୍ୟାବ୍ କିମ୍ବା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ଭଳି ସହାୟକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ତୀରନ୍ଦାଜ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଗୀକୃତ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ଉପକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟାର୍ଗେଟ ତୀରନ୍ଦାଜ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସକ୍ଷମ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବେ।

ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା

ରିକର୍ଭ

ପୁରୁଷ: ରାମପାଲ ଚୌଧୁରୀ (AAI), ରୋହିତ କୁମାର (ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ), ମୟଙ୍କ କୁମାର (ହରିୟଣା)

ମହିଳା: କୋଣ୍ଡାପାଭୁଲୁରୀ ୟୁକ୍ତା ଶ୍ରୀ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ), ବୈଷ୍ଣବୀ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), କୃତିକା ବିଚପୁରିଆ (ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ)।

କମ୍ପାଉଣ୍ଡ

ପୁରୁଷ: ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଦବ, ବାସୁ ଯାଦବ, ଦେବାଂଶ ସିଂହ (ସମସ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନ)

ମହିଳା: ତେଜଲ ସାଲଭେ, ବୈଦେହି ଯାଦବ (ଉଭୟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର), ଶୀତଲ ଦେବୀ (ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର)

