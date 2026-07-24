ETV Bharat / sports

ବିହାରର DSP ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବୋଲର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିଛି।

Akash Deep Mukesh Kumar Appointed As DSPs
ବିହାରର DSP ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବୋଲର୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian pacers appointed DSP: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ମିଳିଛି। ୨୪ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଦୁହିଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ତରଫରୁ 'ମେଡାଲ୍ ଆଣ, ଚାକିରି ପାଅ'ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପୋଲିସ୍ ଉପାଧୀକ୍ଷକ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିଏସପି (DSP) ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପାଟନାର ଊର୍ଜା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶଦୀପ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଥଲେଟ୍ ପିୟୂଷ ରାଜଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ସବ୍-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ଏସଆଇ (SI) ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟସୀ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ପାଟନାର ଊର୍ଜା ଅଡିଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିହାର ସରକାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ସହ ‘ମେଡାଲ୍ ଆଣ, ଚାକିରି ପାଅ’ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୧୯ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହିତ ଆଥଲେଟ୍ ପିୟୂଷ ରାଜ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାରା ଖେଳାଳି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସେବାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଅବସରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବୃତ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି-ପତ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ୧୮୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏସିଆନ୍ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ୨୦୨୬ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ସେତୁ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ୩୭.୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସମପରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଆଥଲେଟ୍ ବିଭାସ୍କର କୁମାରଙ୍କୁ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। ବିହାର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆକାଶ ଦୀପ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁହିଁଙ୍କ ନଜର ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ରହିଛି। ଆକାଶ ଦୀପ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନ୍ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ମୁକେଶ କୁମାର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ବୋଲର ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଗୁଡ଼ିକରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଅନେକ କ୍ରିକେଟର; ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ସଚିନ, ଗିଲ୍ ଓ ରାଇନା

IND vs AFG: ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌, ହେଲେ ଆୟୋଜକ ସାଜିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସିରିଜ୍‌

TAGGED:

AKASH DEEP DSP APPOINTMENT
MUKESH KUMAR DSP APPOINTMENT
CRICKETERS GOVERNMENT JOB
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
INDIAN PACERS APPOINTED DSP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.