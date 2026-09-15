ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସ୍ଥାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମାଟିରେ ଖେଳିବେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବୋଲର୍
ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିବେ।
Published : September 15, 2026 at 12:17 PM IST
Mukesh Kumar, ହାଇଦ୍ରାବଦ: ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନିଜର ଜଲୱା ଦେଖାଉଥିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଇଂଲିଶ କାଉଣ୍ଟି କ୍ଲବ୍ ନଟିଂହାମଶାୟର ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସାଇନ୍ କରିଛି। କ୍ଲବ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଏହାର ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁକେଶଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ବାହାରେ କୌଣସି ଘରୋଇ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।
ମୁକେଶ କୁମାର କାଉଣ୍ଟି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସିଜନର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଟିଂହାମଶାୟର ଦଳର ଅଂଶ ହେବେ। କ୍ଲବ୍ ଆଶା ରଖିଛି ଯେ ଏହି ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତଗତି ବୋଲରଙ୍କ ଆଗମନ ଦ୍ୱାରା ସିଜନର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଦଳର ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ମୁକେଶ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରିକେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସହିତ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତଗତି ବୋଲର ମୁକେଶ କୁମାର ଭାରତ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୩୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ତିନିଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦ୍ରୁତଗତି ବୋଲରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁକେଶ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
Welcome, Mukesh! 🇮🇳— Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) September 14, 2026
We're delighted to add India seamer Mukesh Kumar to our bowling attack for the final two Rothesay County Championship matches.
Read the full story 👉 https://t.co/ozTfOKlUvm pic.twitter.com/w1zFBu6qNf
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ମୁକେଶଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପରଖିବାର ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ହେବ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋଲିଂ କରିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ମୁକେଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ
ମୁକେଶଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ସେ ୬୧ଟି ଫାଷ୍ଟ-କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୩୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂ ହାରାହାରି ୨୧.୭୯ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ୧୦ ଥର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।
ନଟିଂହାମଶାୟରର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ପିଟର ମୁର୍ସ ମୁକେଶ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଥିବା କଡ଼ା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ମୁକେଶଙ୍କ ବୋଲିଂ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ମୁର୍ସଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ମୁକେଶ ନିକଟରେ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଦଳ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।"
ନଟିଂହାମଶାୟର କ୍ଲବ୍ ସହ ଯୋଡ଼ିହେବା ପରେ ମୁକେଶ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ସିଜନର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ କ୍ଲବ୍ର ଅଂଶ ହୋଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ କାଉଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରେ ନିଜକୁ ପରଖିବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତଗତି ବୋଲରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କେବଳ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ।