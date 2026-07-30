ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ‘ଗେରୁଆ ଜର୍ସି’କୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିବାଦ: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ
Hockey India: ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି।
Published : July 30, 2026 at 12:41 PM IST
Hockey India jersey controversy: ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର କିଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିବ। ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଖେଳ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ବିରୋଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରେନ୍ ରାସକିନ୍ହା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ହକିର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚିତ ରାସକିନ୍ହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରିଚୟ ସର୍ବଦା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପଛରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ୁ ନାହିଁ।
Presenting the new India jersey! 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
🎥: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
🗓️: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ 'ଏକ୍ସ' (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୋତେ ଏହା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନେକ ଭଲ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟ ସର୍ବଦା ନୀଳ ଜର୍ସି ରହିଆସିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବହୁତ ଗର୍ବର ସହ ନୀଳ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଛି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ ପଛରେ ଯୁକ୍ତିଟି କ’ଣ?"
ବିରେନ୍ ରାସକିନ୍ହାଙ୍କ ମତରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନୀଳ ଜର୍ସି କେବଳ ଏକ ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ଏହାର ପରିଚୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଓଲିମ୍ପିକ୍ସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏହି ରଙ୍ଗରେ ଦେଖିଆସିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜର୍ସିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନେକ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିଛି।
I must say that @TheHockeyIndia has done many good things for 🇮🇳 🏑. But this is embarrassing. The legacy & identity of the Indian team has always been BLUE. I wore the Blue jersey with pride for many years. Fans want to see our Indian team in blue. What is the logic of orange? https://t.co/apDnJkTld4— Viren Rasquinha (@virenrasquinha) July 29, 2026
ବିରେନ୍ ରାସକିନ୍ହାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକିର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସମୟର ଅଂଶବିଶେଷ ରହି ଦେଶର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ରାସକିନ୍ହା ୨୦୦୧ ଜୁନିୟର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ସିନିୟର ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୦୦୪ ଏଥେନ୍ସ ଓଲିମ୍ପିକ୍ସ, ୨୦୦୬ ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସମୟର ଜଣେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ମିଡ୍ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ନିଜର ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରଖିଛି। ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ କ୍ରେଗ୍ ଫୁଲଟନ୍ ଦଳର ରଣନୀତି, ଫିଟନେସ୍ ଓ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ୟାଡି ଅପ୍ଟନଙ୍କ ସହ ତିନି ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ଏହାବ୍ୟତୀତ ଦଳ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର, ସେଟ୍-ପିସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।
ବେଲଜିୟମ୍ ଏବଂ ନେଦରଲାଣ୍ଡ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ ରଚିବା। ଭାରତ ତା’ର ଶେଷ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେତାବ ୧୯୭୫ ମସିହାରେ ଜିତିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଳ ପ୍ରାୟ ୫୦ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।