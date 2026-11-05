ହକି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି; ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟିନେଲେ ଚୋର
MM Somaiya: ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
Published : November 5, 2026 at 12:32 PM IST
MM Somaiya theft case: ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ଏମ୍.ଏମ୍. ସୋମାୟାଙ୍କ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁସ୍ଥିତ ଘରୁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଜ୍ଞାତ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହିତ ସେହି ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ସୋମାୟା 1980 ମସ୍କୋ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଜିତିଥିଲେ। ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ସମୁଦାୟ ଚାରିଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପଦକ, ସୁନା ଗହଣା ଓ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚୋରିର ଏହି ଘଟଣାଟି 28 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏଚ୍.ଏ.ଏଲ୍. ଥର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଇନ୍ଦିରାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି। 67 ବର୍ଷୀୟ ପୂର୍ବତନ ହକି ଖେଳାଳି ଏମ୍.ଏମ୍. ସୋମାୟା ଘଟଣା ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ କୋଡାଗୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ଅନୁସାରେ ଚୋରି ବିଷୟରେ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର କବାଟ ଖୋଲା ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବା ପରେ ସେ ସୋମାୟାଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା।
ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ 28 ଅକ୍ଟୋବର ରାତି ପ୍ରାୟ 2:34 ସମୟରେ ଦୁଇଜଣ ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସୋମାୟାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟଜଣେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଥିତ ରୂପେ ଘରର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ।
ଚୋରମାନେ ଘରୁ ସୋମାୟାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ ପଦକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 1980 ମସ୍କୋ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ସହ ଜିତିଥିବା ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 1982 ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ରୌପ୍ୟ ପଦକ, 1986 ସିଓଲ୍ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ 1982ରେ ଆମଷ୍ଟରଡାମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର କାଂସ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହି ପଦକଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଚୋରମାନେ ସୁନା ଗହଣା, ଅନେକ ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ନଗଦ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଫ୍.ଆଇ.ଆର୍. ରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ସମୁଦାୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3.53 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି।
ଏମ୍.ଏମ୍. ସୋମାୟାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଇନ୍ଦିରାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା 331(4) ଏବଂ 305 ଅଧୀନରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଧାରା 331(4) ଘରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବା ତାଲା କାଟିବା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବାବେଳେ, ଧାରା 305 ଆବାସିକ ଗୃହ ସମେତ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ। ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।