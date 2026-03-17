କୋହଲି-ରୋହିତଙ୍କ ଅବସର ପଛରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହାତ? ନିଜ 'ଭୁଲ' ସ୍ୱୀକାର କରି କୋଚ୍ କହିଲେ- "ମୁଁ ବି ଜଣେ ମଣିଷ"

ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

Gambhir’s Shock Admission
କୋହଲି-ରୋହିତଙ୍କ ଅବସର ପଛରେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହାତ? (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 17, 2026 at 11:27 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ- ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି କାହିଁକି ହଠାତ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ? କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନଥିଲା? ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ନିଜର ନିରବତା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ସିଧାସଳଖ କିଛି କହିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ କିଛି 'ଭୁଲ' ହୋଇଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି।

"ମୋତେ ବି ଭୁଲ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି"

ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ରକ୍ତମାଂସର ଗଢ଼ା ମଣିଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି: "ମୁଁ କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ, ତେଣୁ ମୋତେ ଭୁଲ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁଁ ଓହରି ଯାଉନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ନିତି- ଯଦି ଠିକ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ତେବେ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ। କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ କେବେବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନାହିଁ।"

ଗମ୍ଭୀର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପ୍ରତି ସଚ୍ଚୋଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜ କାମକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।"

ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଓ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିଦାୟ

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଗମ୍ଭୀର କୋଚ୍ ହେବା ପରେ ପରେ ହିଁ ରୋହିତ ଓ ବିରାଟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଏ-ବାଏ କହିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ବୋର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଲାଲ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ପକ୍ଷରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ନୂଆ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହୁଏତ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିନଥିଲା।

କୋଚ୍ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଗୌତମ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଇଁ ୨୦୨୫ ଓ ୨୦୨୬ ବର୍ଷ ବେଶ୍ ସଫଳ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଭାରତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଓ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଟାଇଟଲ୍ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦଳ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗମ୍ଭୀର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଖେଳାଳି ଓ କୋଚ୍ ଉଭୟ ଭୂମିକାରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।

ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗମ୍ଭୀର ଓ ଗିଲଙ୍କ ଯୋଡ଼ିରେ ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ହରାଇବା ସହ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଡ୍ର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା, ତଥାପି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ନଜର ଆସିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି।

