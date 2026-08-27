AIFF କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବ୍ରାଜିଲ୍ ପରେ କୋଲକାତାରେ ଉରୁଗୁଏ ଦଳ ସହ ଲଢ଼ିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
Published : August 27, 2026 at 8:24 PM IST
Indian Football Team Schedule: ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦଳ ସହ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ଉରୁଗୁଏ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୬ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ସଲ୍ଟଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉରୁଗୁଏ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାନ ପଡ଼ିଆରେ ପାଞ୍ଚଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବ୍ରାଜିଲ୍ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଶ୍ୱ ଫୁଟବଲର ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ଭାରତ ସହ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
🇮🇳🤝🇺🇾— Indian Football (@IndianFootball) August 27, 2026
Welcoming the two-time world champions to Kolkata on October 6.#IndianFootball @Uruguay pic.twitter.com/DU8287LZMS
ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ ୨୭ ଅଗଷ୍ଟରେ ଉରୁଗୁଏ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଫିଫା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଭାରତ ତିନିଟି ବଡ଼ ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ସହ ହାଇପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଶ୍ରୀ କାନ୍ତୀରଭା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପାନାମା ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତ ସହ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଫିଫା ୱିଣ୍ଡୋ ମଧ୍ୟରେ ପାନାମା, ବ୍ରାଜିଲ୍ ଓ ଉରୁଗୁଏ ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ଭାରତ ଆସିବେ।
🇮🇳🤝🇺🇾— Indian Football (@IndianFootball) August 27, 2026
Welcoming the two-time world champions to Kolkata on October 6.#IndianFootball @Uruguay pic.twitter.com/DU8287LZMS
କହି ରଖୁଛୁ, ଉରୁଗୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ରାଙ୍କିଂର ୨୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ୧୯୩୦ ଓ ୧୯୫୦ ମସିହାରେ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ସମେତ ୧୯୫୪, ୧୯୭୦ ଓ ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିଥିଲା। ତେବେ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପରେ ଉରୁଗୁଏ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ପରାଜୟ ସହିତ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଉରୁଗୁଏ ଦଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଡିଏଗୋ ଫୋର୍ଲାନ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୨୦୧୬ ମସିହାରେ ମୁମ୍ବାଇ ସିଟି ଏଫସି ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଦଳର ପାନାମା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦୨୩ ସାଫ୍ (SAFF) ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ କୁୱେତକୁ ହରାଇ ଭାରତ ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୨ ଓ ୧୫ ନଭେମ୍ବରରେ ଦୁଇଟି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।