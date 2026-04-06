ETV Bharat / sports

ବିରାଟଙ୍କଠାରୁ ଗିଲ୍: କିଏ ଶାକାହାରୀ ଆଉ କିଏ ମାଂସାହାରୀ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ 'ଡାଏଟ୍‌ ପ୍ଲାନ୍'

Indian Cricketers: ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଉଭୟ ଶାକାହାରୀ ଓ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖେଳାଳିମାନେ କ’ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।

author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 6, 2026 at 8:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Cricketers Diet Plan, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଚିତାବାଘ ଭଳି ଚପଳତା ଦେଖାନ୍ତି, ତା’ ପଛରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅନୁଶାସିତ ଜୀବନଶୈଳୀ। ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କୌତୂହଳ ଥାଏ। ଭାରତୀୟ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଉଭୟ ଶାକାହାରୀ ଓ ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତାରକା ଖେଳାଳିମାନେ କ’ଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି?

ନଜର ପକାନ୍ତୁ ୫ ଜଣ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଡାଏଟ୍ ଉପରେ:

୧. ଏମଏସ ଧୋନି: ମାଂସାହାରୀ

ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଜଣେ ବଡ଼ 'ଫୁଡି'। ସେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି 'ବଟର ଚିକେନ୍' ଏବଂ 'ମଟନ କରି' ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେବେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଧୋନି ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଫଳ ଏବଂ ଜୁସ୍ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।

୨. ବିରାଟ କୋହଲି: ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାକାହାରୀ (Vegan)

ଦିନେ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ୨୦୧୮ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ୟୁରିକ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ସେ ମାଂସ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଛାଡ଼ି 'ଭିଗାନ୍' (Vegan) ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ସେ ଏବେ କେବଳ ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି।

୩. ଶୁବମନ ଗିଲ୍: ମାଂସାହାରୀ

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ତାରକା ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଜଣେ ମାଂସାହାରୀ ଖେଳାଳି। ସେ ଜାପାନୀ ଖାଦ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି 'ସୁଶି' ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରିଲ୍ ଚିକେନ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ। ପଡ଼ିଆରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍‌ର ଏକ ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତି।

୪. ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା: ମାଂସାହାରୀ

ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ ଉଭୟ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଶକ୍ତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟିନକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚିକେନ୍, ମାଛ ଏବଂ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

୫. ଋଷଭ ପନ୍ତ: ମାଂସାହାରୀ

ବିସ୍ଫୋରକ ଓ୍ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଋଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମାଂସାହାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚିକେନ୍ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ (Seafood) ର ବହୁତ ବଡ଼ ଶୌକିନ୍। ତେବେ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଓଜନ କମାଇବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏବେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପନିପରିବା ଏବଂ ଲିନ୍ ମିଟ୍ (Lean Meat) ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି।

ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଏହି ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଫିଟନେସ୍ ମାମଲାରେ କେବେ ବି ସାଲିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

TAGGED:

VEGETARIAN INDIAN CRICKETERS
NON VEGETARIAN INDIAN PLAYERS
INDIAN CRICKETERS DIET
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଡାଏଟ୍‌ ପ୍ଲାନ୍
INDIAN CRICKETERS DIET PLAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.