ETV Bharat / sports

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା; ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍

ବିଗତ କିଛି ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Team India Physio Kamlesh Jain Resignation
ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଜଣେ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 2:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦଳର ଫିଜିଓ କମଲେଶ ଜୈନ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୈନ ବିସିସିଆଇକୁ ନିଜ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବୋର୍ଡ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଖବର ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହାପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି।

କ୍ରିକ୍‌ବଜ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମଲେଶ ଜୈନ ଏହି ସମୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଜୈନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ମାସର ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ କରାଯିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ପିରିୟଡ୍ ଲାଗୁ ରହେ, ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଭାରତର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଅଛି। ତଥାପି ବିସିସିଆଇ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟମୁକ୍ତ କରିପାରିବ।

ଚେନ୍ନାଇର ବାସିନ୍ଦା କମଲେଶ ଜୈନ ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫିଜିଓ ବନିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଥିବା ସମୟରେ ବିସିସିଆଇ ଜୈନଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜୈନ ଦଳରେ ନିତିନ ପଟେଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇଥିଲେ। ପଟେଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଜୈନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ହଟିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହେଉଥିବା କ୍ରିକେଟ ସିରିଜକୁ ଦେଖି ନେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ସେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ବର୍ଷ ହେବ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ କାମ କରିବା ପସନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କାରଣରୁ ସେ କ୍ରମାଗତ ଯାତ୍ରାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ।

କମଲେଶ ଜୈନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଥିବା ଟି. ଦିଲୀପ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପରେ ଦଳର ସାଥ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରୟାନ୍ ଟେନ୍ ଡୋସାଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳରୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହାସମେତ ଆଗାମୀ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

TEAM INDIA PHYSIO KAMLESH JAIN
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଜିଓ କମଲେଶ ଜୈନ ଇସ୍ତଫା
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫିଜିଓ
KAMLESH JAIN RESIGNS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.