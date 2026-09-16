ETV Bharat / sports

ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଙ୍ଗ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନ; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା NADA

NADA ଡୋପିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନ ମାମଲାର ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲାଭଳି ଜଣେ କୋଚଙ୍କ ନାମ ରହିଛି।

NADA Lifetime Ban Rakesh Kumar
ସାଙ୍କେତିକ ଫଟୋ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

NADA Lifetime Ban: ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଗେମ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟମାନେ ଅନେକ ଖେଳରେ ପଦକ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ କିଛି ଆଥଲେଟ୍ ଡୋପିଂ ମାମଲାରେ ଫସି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କ୍ରମରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ ଡୋପିଂରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ନାସନାଲ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଙ୍ଗ୍ ଏଜେନ୍ସି (NADA) ଆଥଲେଟିକ୍ସ କୋଚ୍ ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି-ଡୋପିଂ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନ କରିବାର ଦୋଷୀ ପାଇ ଆଜୀବନ ବ୍ୟାନ କରିଛି। ଅବଶ୍ୟ ରାକେଶ ଏହି ଏସିଆନ ଗେମ୍ସର ଅଂଶ ନୁହନ୍ତି।

ଆଜୀବନ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍

NADA ଡୋପିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନ ମାମଲାର ଏକ ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ଚକିତ କଲାଭଳି ନାମ ଆଥଲେଟିକ୍ସ କୋଚ୍ ରାକେଶ କୁମାରଙ୍କର ରହିଛି। NADA ଏହି କୋଚ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରାକେଶଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଯେ ସେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ/ଔଷଧ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି NADA ଏବଂ WADA ର ନିୟମାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଡୋପିଂ ମାମଲାରେ ବ୍ୟାନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

କୋଚ୍ ରାକେଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ମାମଲା କୌଣସି ନୂଆ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ହିଁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସଜା ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାନ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ରୁ ହିଁ ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାନ୍

କେବଳ କୋଚ୍ ରାକେଶ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ପାୱାର-ଲିଫ୍ଟର ଗୌରବ ବତସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବତସଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ NADA ଏକ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସହିତ ମିଳିତ ଅପରେସନ କରି ନଜଫଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଗୌରବ ବତସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ ତିଆରି କରୁଥିବା ବତସଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ NADA ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେମ୍ସରେ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଚେଲସୀ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ୫ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନାବାଳକ ଭାରୋତ୍ତୋଳକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାସନାଲ ଇଣ୍ଟର-ଷ୍ଟେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟର ପ୍ରକୃତି ରୂପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ICC ଜାରି କଲା ଟି-୨୦ ର‍୍ୟାଙ୍କିଂ; ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା; ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ!

TAGGED:

ରାକେଶ କୁମାର ଡୋପିଂ ମାମଲା
ଆଜୀବନ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଭାରତୀୟ କୋଚ୍
NADA ଡୋପିଂ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗନ ମାମଲା
ନାସନାଲ ଆଣ୍ଟି ଡୋପିଙ୍ଗ୍ ଏଜେନ୍ସି
NADA LIFETIME BAN RAKESH KUMAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.