ବିଶ୍ୱ ବିଜୟର ‘ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍’: ୨୦୦୭, ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୬; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
T20 World Cup: ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି।
T20 World Cup: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣି ଦେଇଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଭାରତର ତିନୋଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ
ଗତ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିବା ବେଳେ କିୱି ଦଳକୁ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ସହ ନିଜ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ବିରଳ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।
𝐓𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜 𝐓𝐫𝐢𝐨 🏆🏆🏆— BCCI (@BCCI) March 9, 2026
Surya Kumar Yadav joins MS Dhoni and Rohit Sharma in the elite list of #TeamIndia captains to lift the ICC Men’s T20 World Cup 🫡👏#T20WorldCup | #MenInBlue | @msdhoni | @ImRo45 | @surya_14kumar pic.twitter.com/ui4OTMfH6l
ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓ, ତିନୋଟି ଯୁଗ
ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ୨୦୦୭, ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୬ର ବିଜୟ ଉତ୍ସବକୁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି:
୨୦୦୭: ଯୁବ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ସେହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ। ଧୋନିଙ୍କ ସେହି ମୃଦୁ ହସ ଆଜି ବି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମନେ ଅଛି।
୨୦୨୪: ଦୀର୍ଘ ୧୭ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବାର୍ବାଡୋସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ରୋହିତଙ୍କ ସେହି ଭାବପ୍ରବଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି।
୨୦୨୬: ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ନୂତନ ଭାରତର ଦବଦବା। ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ତୃତୀୟ ଥର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବାର ଗର୍ବ।
⭐ 2007 ⭐ 2024 ⭐ 2026— Star Sports (@StarSportsIndia) March 8, 2026
History repeated. History defeated. 🇮🇳💙#T20WorldCup pic.twitter.com/dRrraSdOoi
"ଏହି ଭିଡିଓଟି କେବଳ କିଛି କ୍ଲିପ୍ର ସଂଗ୍ରହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା।"
ଏହି ଭିଡିଓରେ ଧୋନିଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ରୋହିତଙ୍କ ଭାବୁକ ଅବତାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଜୟର ଉଲ୍ଲାସ - ଏହି ତିନି ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିବାର ରାତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ୨୫୫ ରନର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୨୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କିୱି ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲିଂ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
A record-breaking third #T20WorldCup title for India as they defeat New Zealand in Ahmedabad 🏆 pic.twitter.com/bdEz6Zr8HD— ICC (@ICC) March 8, 2026
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ମଧ୍ୟ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ପୂରା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।