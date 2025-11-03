ETV Bharat / sports

ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ 'ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ'; ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ଅପେକ୍ଷା, କିପରି ଥିଲା ବିଶ୍ୱକପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପୁରୁଷ ଟିମ 1983 ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୁଳଦୂଆ ପଡିଥିଲା । ଠିକ୍ ସେପରି ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ନୂତନ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।

WOMENS WORLD CUP 2025 (PTI)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 3, 2025 at 2:01 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 2:58 PM IST

ନାଭି ମୁମ୍ବାଇ: ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘୋଟିଥିଲା କଳା ବାଦଲ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲମ୍ବା ସମୟର ବିଳମ୍ବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫାଇନାଲ ଫାଇଟ୍ । ଡିଓ୍ୱାଇ ପାଟିଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଲା ଘମାଘୋଟ ଲଢେଇ । ବଡ ମୁକାବିଲାରେ ବ୍ୟାଟ ଆଉ ବଲ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ ଦଳ ପରସ୍ପରର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ । ଆଉ ଶେଷରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 52 ରନରେ ହରାଇ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଆନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଭାରତରେ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଦଶନ୍ଧି ଏପରି 52 ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି ଓମେନ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ।

WOMENS WORLD CUP 2025 (ETV Bharat GFX)

1983 ମସିହା ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କପିଳ ଦେବ ମ୍ୟାଚର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାଚ ଧରିଥିଲେ ଯାହା ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲା । ଗତକାଲି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଓମେନ୍ସ ଟିମର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ଶେଷ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିଥିଲେ । ଆଉ ଏହା ପରେ ଭାରତ ବନିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ।

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଏବଂ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ-

ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ (ODI ଫର୍ମାଟ୍)

1973 ଇଂଲଣ୍ଡ - ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା

1978 ଭାରତ - ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ଭାରତ ଆୟୋଜକ ହୋଇଥିଲା; ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିନଥିଲା)

1982 ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ - ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା; ଡାଏନା ଏଡୁଲଜିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ )

1988 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା

1993 ଇଂଲଣ୍ଡ - ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ

1997 ଭାରତ – ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା; ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରୁ ହାରିଗଲା)

2000 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ – ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ହାରିଗଲା)

2005 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା – ରନର୍ସ-ଅପ୍ (ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରୁ ହାରିଗଲା)

2009 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ – ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ (ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କଲା)

2013 ଭାରତ – ଗ୍ରୁପ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ; ସୁପର୍‌ ସିକ୍ସରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ । ଗ୍ରୁପ୍‌ A ରେ ଚାରିଟି ଦଳ ତଳକୁ ରହିଲା)

2017 ଇଂଲଣ୍ଡ – ରନର୍ସ-ଅପ୍ (ଲର୍ଡସ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ହାରିଗଲା)

2022 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ – ଗ୍ରୁପ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲା ନାହିଁ, ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍‌ ଲିଗ୍‌ରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ)

2025 ଭାରତ – ଚାମ୍ପିଅନ୍‌ (ନଭି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୫୨ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କଲା)

T20I ବିଶ୍ୱକପ୍-

2009 ଇଂଲଣ୍ଡ - ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ହାରିଛି)

2010 ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଛି)

2012 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

2014 ବାଂଲାଦେଶ - ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

2016 ଭାରତ - ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

2018 ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ ହାରିଛି)

2020 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ରନର୍ସ-ଅପ୍ (MCG ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଛି)

2023 ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ (ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଠାରୁ ହାରିଛି)

2024 UAE - ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ

