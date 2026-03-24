ETV Bharat / sports

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା; ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍

India Women’s Squad: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି।

India Women’s Squad for South Africa T20Is
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 24, 2026 at 10:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India Women’s Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୫-ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଆଜି (୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରେ ଦଳର କମାଣ ପୁଣିଥରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସାଜିଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା।

କିଏ ଏହି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା?

ଏହି ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ଚୟନ। ୱିମେନ୍ସ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (WPL) ୨୦୨୬ରେ ଗୁଜରାଟ ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଅନୁଷ୍କା ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟାଟର WPLରେ ୭ଟି ଇନିଂସରୁ ପ୍ରାୟ ୧୩୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୧୭୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମାଟିରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।

କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?

ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏପ୍ରିଲ ୧୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

  • ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ଓ ୧୯: ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡର୍ବାନରେ ଖେଳାଯିବ।
  • ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ଓ ୨୫: ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜୋହାନସବର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
  • ଏପ୍ରିଲ ୨୭: ଶେଷ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ବେନୋନିରେ ଖେଳାଯିବ।

ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ:

ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗ: ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଓ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଦଳ ନିର୍ଭର କରିବ। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ ଓ ରିଚା ଘୋଷଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି।

ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣ: ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର 'ସ୍ୱିଂ ବୋଲିଂ'ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ ଓ କାଶ୍ବୀ ଗୌତମ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ ଓ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ଭାରତର ପୂରା ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଜେମିମା ରୋଡ୍ରିଗ୍ସ, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, କାଶ୍ବୀ ଗୌତମ, ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ଉମା ଚେତ୍ରୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ଓ ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା।

ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.