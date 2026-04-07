ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିବ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?

India vs Argentina: ବୁଏନୋସ୍ ଆଇରିସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ସେନାର୍ଡ' (CeNARD) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ମହିଳା ହକି ଦଳ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 7, 2026 at 2:15 PM IST

India vs Argentina Hockey 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଦଳ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ କରିବ। ବୁଏନୋସ୍ ଆଇରିସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ 'ସେନାର୍ଡ' (CeNARD) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ।

ଏପ୍ରିଲ ୧୩ରୁ ୧୭ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ଏପ୍ରିଲ ୧୩, ୧୪, ୧୬ ଓ ୧୭ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ମିନିଟରେ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୧୧ଟା) ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୪ଟି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରକୃତ ପରୀକ୍ଷା ନେବ।

୨୦୨୬ରେ ବେଲଜିୟମ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା FIH ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଭଳି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କରି ମାଟିରେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଶକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଗତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌ରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୨-୨ରେ ଶେଷ ହୋଇ ଶୁଟ୍-ଆଉଟ୍‌କୁ ଯାଇଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସୋଜର୍ଡ ମାରିନେ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୨୪ ଜଣିଆ ଦଳ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ବଡ଼ ଦଳ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବିପକ୍ଷ ଖେଳ ଆମକୁ ଜଣାଇଦେବ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ।"

ଏହା ସହ ମାରିନେ 'ଟିମ୍ ୱର୍କ' ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଦଳ ସହ ମିଶି ଖେଳିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ।

ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳି

ଗୋଲକିପର - ସବିତା ପୁନିଆ, ବିଚୁ ଦେବୀ ଖରିବାମ, ବଂଶରୀ ସୋଲାଙ୍କି

ଡିଫେଣ୍ଡର - ଉଦିତା, ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ, ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ପୁଖରାମବାମ, ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀ, ମନୀଷା ଚୌହାନ, ରୋପନୀ କୁମାରୀ, ପ୍ରୀତି

ମିଡଫିଲ୍ଡର - ସାଲିମା ଟେଟେ, ନେହା, ନଭନୀତ କୌର, ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ, ଜ୍ୟୋତି, ବୈଷ୍ଣବୀ ବିଟ୍ଟାଲ ଫାଲକେ, ସାକ୍ଷୀ ରାଣା

ଫରୱାର୍ଡ - ଲାଲରେମସିଆମୀ, ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ, ବିୟୁଟି ଡୁଙ୍ଗଡୁଙ୍ଗ, ଶର୍ମିଲା ଦେବୀ, ମୁମତାଜ ଖାନ, ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ, ବଲଜିତ କୋର।

ଏହି ସିରିଜ୍ କେବଳ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକିର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ଦେଶର ନଜର ଏବେ ବୁଏନୋସ୍ ଆଇରିସ୍ ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମର ଭାରତୀୟ ଝିଅ ମାନେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ଦଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

