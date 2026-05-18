ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା: ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର୍‌ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମେ ୨୬ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 8:21 PM IST

Indian Women's Hockey Squad, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ମେ ୨୬ ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଥରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମେ ୨୬, ୨୭, ୨୯ ଏବଂ ୩୦ ତାରିଖରେ ଖେଳାଯିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅକ୍‌ଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଫ୍‌ଆଇଏଚ୍ (FIH) ହକି ମହିଳା ନେସନ୍ସ କପ୍ ୨୦୨୫-୨୬ ର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ସଲିମା ଟେଟେ

ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ସଲିମା ୨୦୨୨ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଏବଂ ଏସିଆନ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଦଳରେ ସବିତା, ସୁଶୀଲା ଚାନୁ, ଲାଲ୍‌ରେମ୍‌ସିଆମି ଏବଂ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି।

ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସୁଯୋଗ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅନେକ ଯୁବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋନମ, ହିନା ବାନୋ ଏବଂ ଲାଲଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗିଙ୍କ ଭଳି ଯୁବା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଡିଫେନ୍ସରେ ଶିଳ୍ପୀ ଡବାସ ଏବଂ ଲାଲଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ ଏବଂ ସୋନମ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସିନିୟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ (ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍) ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଗୋଲକିପିଂ ବିଭାଗରେ ଅଭିଜ୍ଞ ସବିତା ଏବଂ ବିଚୁ ଦେବୀ ଖାରିବାମ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ସେହିପରି ଡିଫେନ୍ସରେ ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀ, ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ସମପରି ଫରୱାର୍ଡ ଲାଇନର ନେତୃତ୍ୱ ନବନୀତ କୌର ନେବେ। ତାଙ୍କ ସହ ବଲଜିତ କୌର, ଦୀପିକା, ଅନ୍ନୁ, ଇଶିକା ଏବଂ ହିନା ବାନୋଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ନବନୀତ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଗୋଲ ସ୍କୋରିଂ ଫର୍ମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ଦଳ ଆଶା ରଖିବ।

ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ସ୍ଜୋର୍ଡ ମାରିନେ ଦଳ ଚୟନକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଯୁବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚାପ ବେଳର ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ।'

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗସ୍ତରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଚାରି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଆଗାମୀ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ପାଇଁ ନିଜର ରଣନୀତି ଏବଂ ସମୀକରଣକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହେବ।

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୨ ଷ୍ଟାର୍‌ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ

ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ଏବଂ ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଜଣ ଉଦୀୟମାନ ହକି ତାରକା। ଯେଉଁମାନେ କି ସିନିୟର ଜାତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସୁନେଲିତା ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଓ ସୃଜନଶୀଳ ମିଡ୍‌ଫିଲ୍ଡର ଯିଏକି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ରକ୍ଷଣଭାଗକୁ ଭେଦ କରିବାରେ ଜଣାଶୁଣା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀପିକା ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଖେଳାଳି ଯିଏ ହକି୫ଏସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଶୀର୍ଷ ଗୋଲ୍‌ଦାତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଯୁବ ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିବା ୨୨-ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ମହିଳା ହକି ଦଳ:

ସବିତା ପୁନିଆ, ବିଚୁ ଦେବୀ ଖାରିବାମ, ନିକ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଇଶିକା ଚୌଧୁରୀ, ସୁଶୀଲା ଚାନୁ ପୁଖରାମବାମ, ଲାଲଥାନ୍ତଲୁଆଙ୍ଗି, ଜ୍ୟୋତି, ଶିଳ୍ପୀ ଡବାସ, ସଲିମା ଟେଟେ (ଅଧିନାୟକ), ଲାଲ୍‌ରେମ୍‌ସିଆମି, ନେହା, ସାକ୍ଷୀ ରାଣା, ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ, ଦୀପିକା ସୋରେଙ୍ଗ, ସୋନମ, ନବନୀତ କୌର, ବଲଜିତ କୌର, ଦୀପିକା, ଅନ୍ନୁ, ଇଶିକା, ହିନା ବାନୋ ଏବଂ ରୁତୁଜା ଦାଦାସୋ ପିସାଲ।

