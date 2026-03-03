ଏସିଆନ୍ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ; ଜର୍ସି ହେଲାନି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ହଟହଟା
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ଭିଏତନାମ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ନିଜର ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : March 3, 2026 at 12:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ଭିଏତନାମ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ନିଜର ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ଧରଣର ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ମହାସଂଘ (AIFF) ପକ୍ଷରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଜର୍ସି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନ ହେବାରୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକଥନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଛି।
କ’ଣ ରହିଛି ଅସଲ ସମସ୍ୟା?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, AIFF ପକ୍ଷରୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଜର୍ସି ସେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିଲା। ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ଭବତଃ କୌଣସି ଜୁନିୟର କିମ୍ବା ଏଜ୍-ଗ୍ରୁପ୍ ଦଳ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଦଳର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହା ଫିଟ୍ ହୋଇନଥିଲା। ଏପରିକି ଜର୍ସି ପହଞ୍ଚିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ଉପକରଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜକଙ୍କଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।
PROBLEMS GALORE IN WOMEN’S CAMP IN PERTH— Jaydeep Basu (@jaydeepbasu) March 2, 2026
India’s preparations for the AFC Women’s Asian Cup Australia 2026 have taken a hit 48 hours before the opening tie against the continent’s most fast-improving side, Vietnam.
The Indian team are yet to receive the suitable match and…
ମନୋବଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭାବ:
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମନୀଷା କଲ୍ୟାଣ, ଶ୍ରେୟା ହୁଡା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତା ବାସଫୋରଙ୍କ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନେ AIFF କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମନୋବଳ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପର୍ଥରେ ଥିବା ଏକ ଇଟାଲୀୟ କମ୍ପାନୀରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ନୂଆ କିଟ୍ ମଗାଯାଇଛି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭାରତ:
୨୦୦୩ ପରେ ପ୍ରଥମ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଦଳ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ବଳରେ ଏଏଫସି ଏସିଆନ୍ କପ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଭାରତକୁ ଗ୍ରୁପ୍-ସି (Group C) ରେ ଜାପାନ, ଭିଏତନାମ A ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି।
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆମେଲିଆ ଭାଲଭର୍ଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ୨୬ ଜଣିଆ ଦଳ ନିଜ କ୍ୱାଲିଫାଇଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ୨-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ କ୍ରମାଗତ ଚାରୋଟି ବିଜୟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଜିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୭ ଫିଫା (FIFA) ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏସିଆ କପ୍ର ଶୀର୍ଷ ଛଅଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ।
ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଇଦାନରେ ଭାରତୀୟ ଝିଅମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।