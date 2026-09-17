ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁଁହି ହେବେ ଭାରତ-ଜାପାନ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
IND W vs JAP W Live: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମହିଳା ଦଳର ସାମ୍ନା ଜାପାନ ମହିଳା ଦଳ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : September 17, 2026 at 4:57 PM IST
IND W vs JAP W Live Streaming: ମହିଳା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବାକୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ନକଆଉଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ମହିଳା ଦଳର ସାମ୍ନା ଜାପାନ ମହିଳା ଦଳ ସହିତ ହେବ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି। ଦଳ ୨୦୨୨ ରେ ଏସିଆନ୍ସ ଗେମ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳକୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ମାନାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯାଉଛି।
- ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର) ଦିନ ହେବ।
Fresh from their Asia Cup triumph, the Women in Blue begin their #AsianGames campaign, aiming for another golden finish.🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 17, 2026
Watch #INDvJPN quarter-final, Tom, from 9:30 AM, LIVE on #SonySportsNetwork TV channels & #SonyLIV.#AichiNagoya2026 #BaarBaarBharatHarBaarBharat pic.twitter.com/731sMxquJd
- ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ନିଶିନ୍ର କୋରୋଗୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାର୍କରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା ଦଳ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
- ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସକାଳ ୧୦:୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
- ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ହେବ।
The Big Guns are Back. Back to Defend their Crown 👑— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 16, 2026
Our Women in Blue are eyeing back-to-back Asian Games gold medals. 🥇
Team India's quest for GOLD begins on 18th September, 9:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/tgNf9MD5bW
- ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବେ।
- ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁଠାରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖି ପାରିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜାପାନର ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବଳ ଡିଡି ଫ୍ରି ଡିଶ୍ ସଂଯୋଗ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
एशियन गेम्स 2026 | क्वार्टर फाइनल मुकाबला | 🇮🇳 भारत Vs जापान 🇯🇵— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) September 17, 2026
अब होगी मैदान पर रोमांचक टक्कर! 💪
📺 LIVE देखें — DD Sports (DD Free Dish) पर
आइए, #TeamIndia का हौसला बढ़ाएं! #INDvJPN #Cheer4Bharat #AsianGames2026 @WeAreTeamIndia @ImHarmanpreet pic.twitter.com/4FlChoYPlg
ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ
ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ: ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା (ଉପ-ଅଧିନାୟିକା), ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜି କମଳିନୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲୀ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, ରେଣୁକା ଠାକୁର, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, ରାଧା ଯାଦବ, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ।
ଜାପାନ ମହିଳା ଦଳ: ମାଇ ୟାନାଗିଡା (ଅଧିନାୟିକା), ଅହିଲ୍ୟା ଚନ୍ଦେଲ, ଆୟୁମି ଫୁଜିକାୱା, ହିନାସେ ଗୋଟୋ, ହାରୁନା ଇୱାସାକି, ଶିମାକୋ କାଟୋ, ଆୟାକା କାଟୋ, ଏଲେନା କୁସୁଦା, ଅକାରୀ ନିଶିମୁରା, ଏରିକା ଓଡା, ମେଗ୍ ଓଗାୱା, କୁରୁମି ଓଟା, ସେଇକା ସୁମୀ, ଏରିକା ତୋଗୁଚି, ନୋନୋହା ୟାସୁମୋତୋ।