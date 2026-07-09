ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମହାମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା: ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଓପନର୍
Pratika Rawal Injury: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଐତିହାସିକ ଲର୍ଡସ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି।
Published : July 9, 2026 at 10:05 AM IST
India vs England Test: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୧୦ ଜୁଲାଇରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଓପନର୍ ବ୍ୟାଟର ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଆହତ କାରଣରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରିୟା ପୁନିଆଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟଣ୍ଟନଠାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ-ଏ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ।
ବିଶ୍ୱକପରେ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରତିକା
ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଗତ ବର୍ଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେମିଫାଇନାଲ ସହିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଅମୋଲ ମଜୁମଦାର ପ୍ରତିକାଙ୍କ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, 'ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ କଟିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟିଚ୍ (ଟାଙ୍କା) ପଡ଼ିଛି। ରାୱଲଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପୁନିଆଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।'
ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟା ପୁନିଆ
୨୯ ବର୍ଷୀୟା ପ୍ରିୟା ପୁନିଆ ୨୦୧୯ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ୧୨ଟି ଦିନିକିଆ ସହିତ ୩ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ପୁନିଆଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେବ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୨୪ରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରନ୍ତି।
ଆହତ ସମସ୍ୟା ରାୱଲଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଆସିଛି। ସେ ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୫ରୁ ମଧ୍ୟ ଆହତ କାରଣରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାୱଲ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ।
Pratika Rawal has been ruled out of India's one-off Test against England at Lord's after suffering a knee injury during the England A ODI in Taunton.— Cricbuzz (@cricbuzz) July 8, 2026
Priya Punia has been added to the squad and is available for selection immediately. #ENGvIND pic.twitter.com/3rZJVSQUru
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ। ଲର୍ଡସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଦଳର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଐତିହାସିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ହିଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।
🚨 News 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) July 9, 2026
Priya Punia replaces injured Pratika Rawal in #TeamIndia's squad for England Test.
More Details 🔽 | #ENGvIND https://t.co/qOfXZORjPi
ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଭାରତର ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡ
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭାରତର ରେକର୍ଡ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳିଥିବା ୯ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର’ ରହିଛି।
1996 memories ➡️ 2026 history 🏟️— BCCI Women (@BCCIWomen) July 8, 2026
A beautiful Lord's connection ✨
🎥 #TeamIndia Head Coach Amol Muzumdar's special trip down memory lane 💫#ENGvIND pic.twitter.com/c5WTbrwEsQ