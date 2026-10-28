ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ; ଟି20 ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ
IND W vs ZIM W: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 3-0 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି।
Published : October 28, 2026 at 7:05 PM IST
IND W vs ZIM W: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍କୁ 3-0 ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଛି। ବୁଧବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୁବ ସ୍ପିନର ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମା ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 39.5 ଓଭରରେ 131 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 17 ଓଭରରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 133 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସହଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ
ଭାରତର ଯୁବ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି 10 ଓଭରରେ 39 ରନ୍ ଦେଇ ପାଞ୍ଚଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବୀଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁ ଆଗରେ ଜିମ୍ବାୱେର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ତିଷ୍ଠି ପାରିନଥିଲେ। ବୈଷ୍ଣବୀ ନିଜ ବଲ୍ର ଗତି ଏବଂ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଜିମ୍ବାୱେ ପକ୍ଷରୁ ମୋଡେଷ୍ଟର ମୁପାଚିକୱା ସର୍ବାଧିକ 37 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଏବଂ ସୟାଲୀ ସତଘରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
For her 5⃣-star performance, Vaishnavi Sharma is the Player of the Match 🌟 RELIVE her fifer ▶️ https://t.co/7ueJPltIPH #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/F4zjFFhRUg— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
132 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି 56 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 59 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିକା ନିଜର ଏହି ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର 10ମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର 26 ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 51 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ପାଳି ବଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର 17 ଓଭରରେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
2️⃣2️⃣0️⃣ Runs 💥 1️⃣ Century 💯 2️⃣ Fifties 🤝 Congratulations to Pratika Rawal on being named the Player of the Series following a dominant campaign against Zimbabwe 👏 #TeamIndia | #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/PfDEl8Mfv2— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026
3-0 ରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ ଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଟି20 ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ବାୱେକୁ 3-0 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତରେ ନିଜର ଦବ୍ଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ସିରିଜ୍ରେ ଅପରାଜେୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ତିନିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ହରଲୀନ ଦେଓଲ, ୟାସ୍ତିକା ଭାଟିଆ ଓ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବୈଷ୍ଣବୀ ଶର୍ମା ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ପ୍ରତିକା ରାୱଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି।
5⃣0⃣ up in style for Shafali Verma 🔥🔥 #TeamIndia wrap a dominating victory in the 3rd ODI by 8️⃣ wickets to seal the #INDvZIM series 3⃣-0⃣ Scorecard ▶️ https://t.co/j7kcglDDH0 #INDvZIM | @mflone_ https://t.co/E8YLJELJjA— BCCI Women (@BCCIWomen) October 28, 2026