ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର 3ୟ ପରାଜୟ, ଇଂଲଣ୍ଡ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମିଳିଲା ସେମି ଟିକେଟ୍
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ 4 ରନରେ ହାରିଲା ଭାରତ । 5ମ ମ୍ୟାଚରେ ଏହା 3ୟ ପରାଜୟ ।
Published : October 20, 2025 at 12:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଂଲଣ୍ଡ ଟିମ୍ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଆଗରେ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା 289 ରନ । 41 ଓଭର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ 233 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା 3ଟି ଓ୍ବିକେଟ ବିନିମୟରେ । ବିଜୟ ପାଇଁ 54 ବଲରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା 56 ରନ । ହାତରେ ଥିଲା 7ଟି ଓ୍ବିକେଟ । ହେଲେ ଶେଷ ବଲରେ ଚୌକା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଦଳ 4 ରନରେ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ହୋଇଛି ।
ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଲଗାତାର 3ୟ ଥର ପାଇଁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବିଶ୍ୱକପରେ 3 ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜିର ବିଜୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେମି ଟିକେଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସେମି ଟିକେଟ ହାତେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦଳ ପାଇଁ ସେମି ରେସ୍ ଏବେ ବି ଖୋଲା ରହିଛି । ଉଭୟ ଦଳ 5ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳି 4 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ପାଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ ।
ICC ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର 20ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ଇଂଲଣ୍ଡ 4 ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି । ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ପରାଜୟ । ଏହା ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ମଧ୍ୟ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 288 ରନ କରିଥିଲା । ଏହି ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ 50 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 284 ରନ କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ 4 ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା । ହେଥର ନାଇଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ।
ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ-
ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଏବଂ ପ୍ରତୀକା ରାୱଲ୍ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଓ୍ବିକେଟ ୧୩ ରନରେ ହରାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତୀକା ୧୪ ବଲରୁ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସହିତ ୬ ରନ କରିବା ପରେ ଲରେନ୍ ବେଲଙ୍କ ବଲରେ ଏମି ଜୋନ୍ସଙ୍କ ହାତରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ୪୨ ରନରେ ଚାର୍ଲିନ୍ ଦେଓଲ ୨୪ ରନ କରି ଚାର୍ଲିନ୍ ଡିନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉଟ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ୍ବିକେଟ ହରାଇଥିଲା ।
ତା'ପରେ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ଦୁହେଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଗୀଦାରି କରି ଦଳକୁ ୧୫୦ ପାର କରାଇଥିଲେ । ମନ୍ଧାନା ୬୦ ବଲରୁ ୪ ଚୌକା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମଧ୍ୟ ୫୪ ବଲରୁ ୭ ଚୌକା ସହିତ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଭାରତର 3ୟ ଓ୍ବିକେଟ ଝଟକା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ରୂପରେ ଲାଗିଥିଲା । କୌର ୧୦ ଚୌକା ମାରି ୭୦ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଦୀପ୍ତି ୫୭ ବଲରୁ ୫ ଚୌକା ସହିତ ୫୦ ରନ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୯୪ ବଲରୁ ୮ ଚୌକା ସହିତ ୮୮ ରନ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ ଭାରତକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୧୪ ରନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମନଜୋତ କୌର ଏବଂ ସ୍ନେହା ରାଣା କେବଳ ୯ ରନ ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲେ ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ହିଥର ନାଇଟଙ୍କ ଶତକ-
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ହିଥର ନାଇଟ୍ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନାକେଦମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଆଗରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । ନାଇଟ୍ ୯୧ ବଲ୍ ରେ ୧୫ ଚୌକା ଏବଂ ୧ ଛକା ସହିତ ୧୦୯ ରନର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନାଇଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏମି ଜୋନ୍ସ ୬୮ ବଲ୍ ରେ ୮ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୫୮ ରନର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଧିନାୟକ ନାଟ୍ ସାଇଭର ବ୍ରଣ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ୩୮ ରନର ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତ ପାଇଁ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ୧୦ ଓଭରରେ ୫୧ ରନ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଶ୍ରୀଚରଣୀ ମଧ୍ୟ ୧୦ ଓଭରରେ ୬୮ ରନ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।