ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ: ଜାପାନକୁ ୪-୧ ରେ ହରାଇ ଜିତିଲା ଏସିଆ କପ୍
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହକିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
Published : June 7, 2026 at 1:40 PM IST
U18 Asia Cup Hockey, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆୟୋଜକ ଜାପାନକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ‘ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬’ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହକିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ଜାପାନର କାକାମିଗାହାରାଠାରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟରେ ମିଳିଥିବା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ୨୮ତମ ମିନିଟରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହା ୩୦ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୩-୦ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।
𝐋𝐄𝐓'𝐒 𝐊𝐄𝐄𝐏 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐘 𝐆𝐎𝐈𝐍𝐆! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 6, 2026
The perfect ending to a remarkable journey as the Indian Men's U18 Team defeated Japan 4-1 in the U18 Asia Cup 2026 Final to be crowned Champions. 💙✨#HockeyIndia #IndiaKaGame #U18AsiaCup2026 @imsardarsingh8 pic.twitter.com/Ctmw144VIA
ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ୩୪ତମ ମିନିଟରେ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ନିଜର ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ୪-୦ ର ଏକ ମଜଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ୫୨ତମ ମିନିଟରେ ନୁମାଦା ଗାକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ (ଡିଫେନ୍ସ) ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଦେବାରୁ ଦଳ ୪-୧ ଗୋଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍କୋରରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ଆୟୁଷ ରଜକଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।
𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐄𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐈𝐒𝐇 🥇🏆🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 6, 2026
The medals are on. The trophy is theirs.
After days of hard work, determination, and unforgettable performances, India's Young Men in Blue stand at the top of Asia. 💙
Champions today. Inspiration forever.#HockeyIndia #IndiaKaGame… pic.twitter.com/uCxiZLqSgP
ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚରେ କୋରିଆକୁ ୩-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଭାରତର ନୌଶୀନ ନାଜ୍ ୧୨ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ସ୍କୋରର ରହିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ (ଟିମୱର୍କ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ମିଳିଛି।"
𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐂𝐇𝐈𝐍𝐄 👑🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 6, 2026
Back-to-back hat-tricks in the semi-final and final. ⚡️
13 goals in the tournament. 🎯
A starring role in India's gold medal-winning campaign. 🥇🇮🇳
Ashish Tani Purti was unstoppable at the Men's U18 Asia Cup 2026, finishing as the tournament's Top… pic.twitter.com/gKJiynKGLa
ମହିଳା ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦଳର ସଫଳତା ଭାରତରେ ମହିଳା ହକିର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ।"
ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 'ହକି ଇଣ୍ଡିଆ' ପକ୍ଷରୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।