ETV Bharat / sports

ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ: ଜାପାନକୁ ୪-୧ ରେ ହରାଇ ଜିତିଲା ଏସିଆ କପ୍

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହକିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

India Wins Under 18 Hockey Asia Cup
ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ (Hocky India (X))
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

U18 Asia Cup Hockey, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆୟୋଜକ ଜାପାନକୁ ୪-୧ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ‘ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬’ ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରି ଭାରତର ବିଜୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ, ଏହା ଭାରତୀୟ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହକିର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।

ଜାପାନର କାକାମିଗାହାରାଠାରେ ଶନିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିନିଟରେ ମିଳିଥିବା ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରି ଭାରତକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରର ୨୮ତମ ମିନିଟରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବେଳେ, ଅଧିନାୟକ କେତନ କୁଶୱାହା ୩୦ତମ ମିନିଟରେ ଗୋଲ୍ କରି ସ୍କୋରକୁ ୩-୦ ରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ।

ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଥିଲା ଏବଂ ୩୪ତମ ମିନିଟରେ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତି ନିଜର ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଭାରତ ୪-୦ ର ଏକ ମଜଭୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଜାପାନ ପକ୍ଷରୁ ୫୨ତମ ମିନିଟରେ ନୁମାଦା ଗାକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରକ୍ଷଣଭାଗ (ଡିଫେନ୍ସ) ଏହାପରେ ଆଉ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଦେବାରୁ ଦଳ ୪-୧ ଗୋଲରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା।

ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଶିଷ ତାନି ପୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୧୩ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍କୋରରର ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି, ଭାରତୀୟ ଗୋଲକିପର ଆୟୁଷ ରଜକଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପର ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା।

ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ଦଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମ୍ୟାଚରେ କୋରିଆକୁ ୩-୦ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲା। ମହିଳା ବିଭାଗରେ ଭାରତର ନୌଶୀନ ନାଜ୍ ୧୨ଟି ଗୋଲ୍ ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ସ୍କୋରର ରହିଥିଲେ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ଜିତିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ଦଳକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ (ଟିମୱର୍କ) ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଫାଇନାଲରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଜୟ ମିଳିଛି।"

ମହିଳା ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ହକି ଦଳକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦଳର ସଫଳତା ଭାରତରେ ମହିଳା ହକିର ବଢୁଥିବା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ।"

ଏହି ଉପଲବ୍ଧିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ 'ହକି ଇଣ୍ଡିଆ' ପକ୍ଷରୁ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପୁରୁଷ ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ତିନି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍‌ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି, ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଥିବା ମହିଳା ଅଣ୍ଡର-୧୮ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତର ଝିଅମାନେ କଲେ କମାଲ! ବାଂଲାଦେଶକୁ ହରାଇ ଷଷ୍ଠ ଥର ସାଫ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

୧୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ: ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଜିତିଲେ ମିରା ଆଣ୍ଡ୍ରିଭା

୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ହକି: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଜିତିଲା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ

TAGGED:

INDIA VS JAPAN U18 HOCKEY FINAL
ASHISH TANI PURTI HAT TRICK
INDIA WIN ASIA CUP HOCKEY GOLD
ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ
MENS U18 ASIA CUP HOCKEY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.