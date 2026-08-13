ETV Bharat / sports

ଭାରତର ଲେଖିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ; ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୱିଲକିନସନ ସ୍ୱାର୍ଡ ଟ୍ରଫି

କମନୱେଲଥ ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 'ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍' ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି।

India Wins Historic Wilkinson Sword Trophy
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୱିଲକିନସନ ସ୍ୱାର୍ଡ ଟ୍ରଫି (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 13, 2026 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Commonwealth Fencing Championships: କମନୱେଲଥ ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ 'ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍' ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛି। ଚାରି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ଏବଂ ସିନିୟର ବର୍ଗକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୩୫ଟି ପଦକ ଜିତିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୮ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ୧୪ଟି କାଂସ୍ୟ ପଦକ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭାରତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 'ୱିଲକିନସନ ସ୍ୱାର୍ଡ ଟ୍ରଫି' ଉପରେ ମଧ୍ୟ କବଜା କରିଛି। ୧୯୮୨ ମସିହାରୁ କମନୱେଲଥ ଫେନସିଂ ଫେଡେରେସନ ତରଫରୁ ଏହି ଟ୍ରଫି ସେହି ଦେଶକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ।

ଭାରତୀୟ ଫେନସର (ଖଣ୍ଡାଚାଳକ) ମାନେ ସିନିୟର ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଛଅଟିରୁ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ପୁରୁଷ ସାବ୍ରେ, ମହିଳା ସାବ୍ରେ, ପୁରୁଷ ଏପି, ମହିଳା ଏପି ଏବଂ ମହିଳା ଫଏଲ୍‌ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଫଏଲ୍‌ରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ପରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏହି ଦବଦବା ସହିତ ଭାରତ ପଦକ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମନୱେଲଥ ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଓଭରଅଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।

ପ୍ରଥମ ଦିନ (ଅଣ୍ଡର-୨୩): ଭାରତ ପାଇଁ ଅଭିଯାନର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ସାନ୍ଦାର ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଣ୍ଡର-୨୩ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମୋଟ ୧୭ଟି ପଦକ (୪ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୪ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୯ଟି କାଂସ୍ୟ) ଜିତିଥିଲେ। ପୁରୁଷ ସାବ୍ରେ (Sabre) ରେ ଭାରତ ପୋଡିୟମରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଥିଲା। ନିଖିଲ ୱାଘ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଜୟସ ଅଶିତା (ମହିଳା ଫଏଲ୍), ପ୍ରାଚୀ ଲୋହାନ (ମହିଳା ଏପି) ଏବଂ ଜେଫରଲିନ (ମହିଳା ସାବ୍ରେ) ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ (ସିନିୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ): ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିନିୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସାତଟି ପଦକ (୧ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୨ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୪ଟି କାଂସ୍ୟ) ହାସଲ କରିଥିଲା। ମହିଳା ସିନିୟର ଏପିରେ ତନିଷ୍କା ଖତ୍ରୀ ଏବଂ ଖୁସି ଦାଭାଡ଼େ ଯଥାକ୍ରମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଭାରତର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।

ତୃତୀୟ ଦିନ (ସିନିୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ): ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଫେନସର୍ସଙ୍କ ସାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ଭାରତ ୩ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ୧ଟି ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ୧ଟି କାଂସ୍ୟ ସହିତ ମୋଟ ୫ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ସିନିୟର ମହିଳା ଫଏଲ୍‌ରେ କନାଗାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିନିୟର ପୁରୁଷ ଏପି‌ରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରନ ଶାନ୍ତିମୋଲ ଶେରଜିନ ଏବଂ ସିନିୟର ପୁରୁଷ ସାବ୍ରେ‌ରେ ସିଂ କରଣ ସିଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

'ଗମ୍ଭୀର ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ...', ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୋଚ୍‌ଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି କ'ଣ କହିଗଲେ ହରଭଜନ

ନେଦରଲାଣ୍ଡସ ଫୁଟବଲ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ହେଲେ ସ୍ପେନର ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି

ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ! ଖେଳ ଛାଡ଼ି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଚାଲିଲେ ଦର୍ଶକ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

TAGGED:

COMMONWEALTH FENCING CHAMPIONSHIPS
INDIA WINS WILKINSON SWORD TROPHY
INDIAN FENCING TEAM
କମନୱେଲଥ ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍
WILKINSON SWORD TROPHY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.