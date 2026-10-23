ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ: ୭୨ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଜିତିଲା ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ମେଡାଲ
Asian TT Championships: ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : October 23, 2026 at 3:44 PM IST
Asian TT Championships: ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ରୁ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ହରମିତ୍ ଦେଶାଇ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱିନୀ ଘୋରପଡ଼େଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ତାସକେଣ୍ଟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିବା ସହ ହରମିତ୍-ଯଶସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ଦୀର୍ଘ ୭୨ ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ର ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପଦକ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ହରମିତ୍ ଏବଂ ୟଶସ୍ୱିନୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ସୋରା ମାତ୍ସୁଶିମା ଏବଂ ମିୱା ହାରିମୋଟୋଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାପାନୀ ଯୋଡ଼ି ୧୧-୯, ୧୧-୯, ୧୧-୮ ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ହରମିତ୍-ୟଶସ୍ୱିନୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ୩-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ସହ ମେଡାଲ ନିଶ୍ଚିତ କରିସାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି।
କ୍ଵାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହରମିତ୍-ଯଶସ୍ଵିନୀ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୧-୨ ରେ ପଛୁଆ ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଯିବାର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା। ତଥାପି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ହାର୍ ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଗେମ୍ରେ ଦେଖଣାହାରୀ ତାଳମେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ବଳରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୩-୨ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାଜୟ ସହ ହରମିତ୍-ଯଶସ୍ଵିନୀଙ୍କୁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି ଏହି ସଫଳତା ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି।
List of Indian pairs to win a Mixed Doubles medal at Asian Table Tennis Championships: 2026: Yashaswini Ghorpade / Harmeet Desai 🥈 1954: Meena Parande / Yatin Vyas 🥉 1952: Gool Nasikwala / Kalyanpur Jayant 🥇 END of the list! #Tabletennis— India_AllSports (@India_AllSports) October 23, 2026
୧୯୫୪ ପରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସରେ ମେଡାଲ:
ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଭାରତକୁ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସର ଶେଷ ମେଡାଲ ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ମିଳିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ୟତିନ ଏବଂ ମୀନାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସକୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୋଡିୟମ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ୭୨ ବର୍ଷ ପରେ ହରମିତ୍ ଦେଶାଇ ଏବଂ ୟଶସ୍ୱିନୀ ଘୋରପଡ଼େ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ଏହି ମେଡାଲ ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
🚨 HISTORIC MEDAL FOR INDIA AFTER 72 YEARS! 🇮🇳 Harmeet Desai & Yashaswini Ghorpade defeat South Korea 🇰🇷 3-2 to storm into the Semi Finals of the Asian Table Tennis C’ships and assured India a historic medal🏓🥹 India’s First Mixed doubles medal since 1954! 🤯 LET’S GOOOOOOOOOOOOOOO!!! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
ଏହାସହ ହରମିତ୍ ଏବଂ ୟଶସ୍ୱିନୀ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଦକ ଜିତିବାରେ ତୃତୀୟ ଭାରତୀୟ ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରଠାରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଥମ ଏସିଆନ ଟେବୁଲ ଟେନିସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୁଲ୍ ନାସିକୱାଲା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣପୁର ଜୟନ୍ତଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମିକ୍ସଡ୍ ଡବଲ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।