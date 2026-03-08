ETV Bharat / sports

3ୟ ଥର T-20 ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା

ସର୍ବାଧିକ 3ୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଲଗାତାର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ବକପ ଟାଇଟଲ ହାତେଇଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ।

India Win T20 World Cup
ଚାରିଆଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 11:26 PM IST

|

Updated : March 8, 2026 at 11:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଚିଲା ନୂଆ ଇତିହାସ । ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଲଗାତାର ଦୁଇ ଥର ଜିତିଲା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ । ଏହାସହିତ ହୋଷ୍ଟ୍ ଟିମ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଜିତିଲା ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ । ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇଲା ପରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ ଆରମ୍ଭ । ତେବେ ସେଲିବ୍ରେସନରୁ ବାଦ ପଡିନି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରେ । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ ବଡ ସ୍କ୍ରିନ ଲଗାଇ ମ୍ୟାଚ ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଆଉ ଶେଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଟେକିବା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 96 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି । ତେବେ ୨୦୦୭, ୨୦୨୪ପରେ ୨୦୨୬ରେ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ଏପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ଏକ ହୋଇଗଲା ସଭିଙ୍କ ହୃଦୟ ।

3ୟ ଥର T-20 ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ (ETV Bharat Odisha)

ରାଜଧାନୀରେ ଜୋରଦାର ସେଲିବ୍ରେସନ-

ବାଣ ଫୁଟାଇ, ହାତରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି, 'ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ' ନାରା ଦେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟକୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ । କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସି ବାଣ ଫୁଟାଇ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ବିଜୟକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ।

ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି-

ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି । ୱେଲ୍ ଡନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୋଦି । ଏହି ବିଜୟ ଅସାଧାରଣ ଦକ୍ଷତା, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଟିମ୍‌ୱାର୍କକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା-

ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ବାସଭବନରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବା ସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ ଓ ଗର୍ବର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ସଫଳତା ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "lCC ପୁରୁଷ T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହି ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଭରି ଦେଇଛି।"

ଭାରତ ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ-

ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଭାରତ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ବିଶ୍ବକପ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଛି । ଫାଇନାଲରେ ୯୬ ରନରେ ଜିତି ଟାଇଟଲ ବଜାୟ ରଖିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ୨୫୬ ରନର ପିଛା କରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୧୫୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଥିଲା । ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ୪ ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ୩ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା ।

ତେବେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜଶପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାଚ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଟିଂରେ କମାଲ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ ଦ ସିରିଜ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ।

Last Updated : March 8, 2026 at 11:40 PM IST

TAGGED:

CELEBRATION START IN ODISHA
T20 WORLD CUP 2026
INDIA VS NEW ZEALAND FINAL MATCH
CELEBRATION START IN BHUBANESWAR
INDIA WIN T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.