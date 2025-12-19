ପଞ୍ଚମ T-20କୁ 30 ରନରେ ଜିତି 3-1ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ କବଜା କଲା ଭାରତ

ETV Bharat / sports

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 19, 2025 at 11:43 PM IST

ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଭାରତ ପଞ୍ଚମ T-20 ମ୍ୟାଚ୍ 30 ରନରେ ଜିତିନେଇଛି । ଏହାସହିତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 3-1ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ସପ୍ତମ ଟି-20 ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ସହାୟତାରେ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଶାଳ 231 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ 20 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବଳ 201 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଜ

ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟଭାଗର ଓଭରଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଡେଥ୍ ବୋଲିଂ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ହିଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥିଲା। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଙ୍କ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପୁନର୍ବାର ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଡବଲ୍-ୱିକେଟ ଓଭର ସହିତ ଖେଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ସେଟ୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ପେଭଲିଅନ୍ ଫେରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି ସର୍ବାଧିକ 4ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବୁମରାହ 2, ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ଅହମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା । ଭାରତ 20 ଓଭରରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 231 ରନ୍ କରିଥିଲା । ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହାୟତାରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଗରେ 232 ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଯିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର 16 ବଲ୍ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ T-20 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ଭାରତ ଲଗାତାର ଅଷ୍ଟମ ଟି-୨୦ ସିରିଜ ଜିତିଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ହାରିନାହାଁନ୍ତି।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ 2-0ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା । ଏହାପରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ସହ ହୋଇଥିବା ଦ୍ବିପାକ୍ଷିକ ODI ସିରିଜକୁ ଭାରତ 3-1ରେ ଜିତିବା ସହ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋିଥିବା T-20 ସିରିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଘରୋଇ ଦଳ 3-1 ରେ ଜିତି ନେଇଛି ।

ଏବେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ଉପରେ। ଯେଉଁଥିରେ ମ୍ୟାନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି । ପ୍ରଥମ ODI ଜାନୁଆରୀ 11ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ।

