IND VS SA 3RD ODI: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତର ସିରିଜ୍ କବଜା
ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅପରାଜିତ ଶତକ ଓ ରୋ-କୋ ଙ୍କ ସାନଦାର୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ଜିତିଲା ଭାରତ ।
Published : December 6, 2025 at 9:32 PM IST
ବିଶାଖାପାଟଣା: ବିଶାଖାପାଟଣାର ACA-VDCA କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ODIରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରୋଟିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରି ଦଳ 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଶତକ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଟ ହୋଇଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।
271 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ପାଲଟିଥିଲା କାରଣ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା 155 ରନର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଭାଗୀଦାରି କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ତିନୋଟି ଛକା ଓ 7ଟି ଚୌକା ବଳରେ 75 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ। ରୋହିତ 20,000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ।
💯x 2⃣— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
3⃣0⃣2⃣ Runs
1⃣5⃣1⃣ Average
For his staggering show with the bat, @imVkohli wins the Player of the Series award 🏆
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/olveOHASkg
ଜୈସୱାଲ ଅପରାଜିତ 116 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି, ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି 45 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ କେଶବ ମହାରାଜ ନେଇଥିଲେ।
A match-winning effort! 👌— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
For his fantastic unbeaten 1⃣1⃣6⃣, Yashasvi Jaiswal is adjudged the Player of the Match in Vizag 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/QMvzQazAHG
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ପାଇବା ପରେ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୩ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ୧୦୬ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନକ୍ରମର ପତନ ଫଳରେ ଦଳ ୧୭୦/୩ ରୁ ୨୭୦ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା।
Virat Kohli wraps the chase in style! 👌👌— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
A commanding 9⃣-wicket victory in Vizag 🔥
With that, #TeamIndia clinch the ODI series by 2⃣-1⃣
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tgxKHGpB3O
ପ୍ରୋଟିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରି ଦଳ 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଦଳ ଏବେ ବିଜୟୀ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ।
