ETV Bharat / sports

IND VS SA 3RD ODI: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତର ସିରିଜ୍ କବଜା

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଅପରାଜିତ ଶତକ ଓ ରୋ-କୋ ଙ୍କ ସାନଦାର୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନିକିଆ ଜିତିଲା ଭାରତ ।

IND VS SA 3RD ODI: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତର ସିରିଜ୍ କବଜା
IND VS SA 3RD ODI: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODI ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତର ସିରିଜ୍ କବଜା (AP)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 6, 2025 at 9:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବିଶାଖାପାଟଣା: ବିଶାଖାପାଟଣାର ACA-VDCA କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ODIରେ ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 9 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରୋଟିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରି ଦଳ 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଶତକ ସାଙ୍ଗକୁ ରୋହିତ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସିରିଟ ହୋଇଥିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି।

271 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆୟୋଜକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ସଫଳତା ପାଲଟିଥିଲା ​​କାରଣ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା 155 ରନର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ଭାଗୀଦାରି କରି ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ତିନୋଟି ଛକା ଓ 7ଟି ଚୌକା ବଳରେ 75 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ। ରୋହିତ 20,000 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ।

ଜୈସୱାଲ ଅପରାଜିତ 116 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି, ଗତ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି 45 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 65 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏକମାତ୍ର ୱିକେଟ କେଶବ ମହାରାଜ ନେଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ଙ୍କ ରୂପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ପାଇବା ପରେ, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୧୩ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ୧୦୬ ରନ୍ ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନକ୍ରମର ପତନ ଫଳରେ ଦଳ ୧୭୦/୩ ରୁ ୨୭୦ ରନ୍ ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଗଲା।

ପ୍ରୋଟିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପରାଜୟର ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରି ଦଳ 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଦଳ ଏବେ ବିଜୟୀ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20I ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯାହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀରେ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଖେଳାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND VS SA 2ND ODI: ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସିରିଜରେ 1-1ରେ ବରାବର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- IND vs SA: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ 17 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, କୋହଲିଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ଶତକ, କୂଲଦୀପଙ୍କ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁ

TAGGED:

INDIA WIN ODI SERIES AGAINST SA
IND VS SA 3RD ODI
YASHASVI JAISWAL CENTURY
INDIA BEAT SOUTH AFRICA ODI SERIES
INDIA WIN ODI SERIES AGAINST SA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.