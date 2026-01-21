ETV Bharat / sports

INDIA WIN 1ST T20 Vs NZ: ପ୍ରଥମ T20କୁ ୪୮ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ

ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି 84 ରନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହେଲେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍।

INDIA WIN 1ST T20 Vs NZ: ପ୍ରଥମ T20କୁ ୪୮ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ
INDIA WIN 1ST T20 Vs NZ: ପ୍ରଥମ T20କୁ ୪୮ ରନରେ ଜିତିଲା ଭାରତ (AFP)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 21, 2026 at 11:16 PM IST

INDIA WIN 1ST T20 Vs NZ ନାଗପୁର: ପ୍ରଥମ T20ରେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ୪୮ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୧-୦ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଆଜି(ବୁଧବାର) ନାଗପୁରର ବିଦର୍ଭ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୮୪) ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ (୪୪*)ଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲା । T20ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ୨୦୨୩ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨୩୪/୪ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୧୯୦ ରନ୍ କରିପାରିଛି । ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ୭୮ ରନ୍ ସହ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ କି ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳି 84 ରନ୍ କରିଥିବା ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହେଲେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ । ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 35 ବଲ୍ ରୁ 84 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ଆଠଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 35 ବଲ୍ ରୁ 84 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ଆଠଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ଶେଷରେ 20 ବଲ୍ ରୁ 44 ରନ୍ ର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାରିଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନିଟି ଛକା ଥିଲା। ଏହା ଭାରତକୁ 238 ରନ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ 16 ବଲ୍ ରୁ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର 22 ବଲ୍ ରୁ 32 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ସାମସନ୍ 10, ଇଶାନ୍ 8 ଏବଂ ଶିବମ୍ 9 ରନ୍ କରିଥିଲେ ।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଜାକବ୍ ଡଫି ଏବଂ କାଇଲ୍ ଜାମିସନ୍ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । କ୍ଲାର୍କ, ସୋଧି ଏବଂ ସାଣ୍ଟନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

IND vs NZ: ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ମିଶାଇ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 26ଟି T20I ମ୍ୟାଚରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ 15ଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ 10ଟି ଜିତିଛି । ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ।

IND vs NZ ପ୍ରଥମ T20I: ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର (ଅଧିନାୟକ), ଟିମ୍ ରବିନସନ, ଡେଭନ କନୱେ (ୱିକେଟକିପର), ରଚିନ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ, ମାର୍କ ଚାପମ୍ୟାନ୍, ଡାରିଲ ମିଚେଲ, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ କ୍ଲାର୍କ, କାଇଲ ଜାମିସନ୍, ଇଶ୍ ସୋଧି, ଜାକବ୍ ଡଫି ।

ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟକିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷାନ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହ ।

