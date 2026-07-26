ETV Bharat / sports

IND vs ZIM: ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ

Vaibhav Sooryavanshi: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଷ୍ଟାର ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।

Vaibhav Sooryavanshi world record
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi record: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ଷ୍ଟାର ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଭଳି କାରନାମା କରିପାରି ନଥିଲେ।

ସିରିଜ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହିଁ ବୈଭବ ୧୮ଟି ବଲ୍‌ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ (୨୫ ଜୁଲାଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ତ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୯ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ (୨୬ ଜୁଲାଇ) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବା ସହିତ ବୈଭବ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନେପାଳର କୁଶଲ ମଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଶଲ ମଲ୍ଲା କେବଳ ୧ ଥର ଏହି କାରନାମା କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୯ଟି ବଲ୍‌ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୬୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୮୧ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚମତ୍କାର ଚୌକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବୈଭବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପିଚ୍‌ର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ୮୧ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଶାନ କିଶନ ୨୯ ରନ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨૭ ରନ୍ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୫ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍‌ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୧୨୦ଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୯୩ ରନ୍‌ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧

ଭାରତ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ୟଶ ଠାକୁର, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।

ଜିମ୍ବାୱେ: ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍, ବେନ୍ କରନ୍, ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ, ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ରେୟାନ ବର୍ଲ, ୱେସଲି ମଧେଭେରେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତଦିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ୱେଲିଂଟନ ମସାକଦଜା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରବାନୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିହାରର DSP ହେଲେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଦୁଇ ଷ୍ଟାର ବୋଲର୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର

IND vs AFG: ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍‌, ହେଲେ ଆୟୋଜକ ସାଜିବ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ସିରିଜ୍‌

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI RECORD
INDIA VS ZIMBABWE 3RD T20I
YOUNGEST PLAYER TO SCORE T20I FIFTY
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
VAIBHAV SOORYAVANSHI WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.