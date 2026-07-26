IND vs ZIM: ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
Vaibhav Sooryavanshi: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଷ୍ଟାର ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Published : July 26, 2026 at 6:48 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi record: ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଷ୍ଟାର ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନାମରେ ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯେକୌଣସି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏଭଳି କାରନାମା କରିପାରି ନଥିଲେ।
ସିରିଜ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ବୈଭବ ୧୮ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶନିବାର ଦିନ (୨୫ ଜୁଲାଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ତ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଏହି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ୯ଟି ବଲ୍ରେ ୨୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।
8️⃣1️⃣ runs— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
4️⃣9️⃣ deliveries
8️⃣ fours
4️⃣ sixes
Vaibhav Sooryavanshi thrilled Harare with another special outing 🌟👏
Updates ▶️ https://t.co/oApMpI6eRc#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/mkCLNzWNQe
ଶେଷ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ (୨୬ ଜୁଲାଇ) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିବା ସହିତ ବୈଭବ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରଚିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥର ୫୦ ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ନେପାଳର କୁଶଲ ମଲ୍ଲାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଶଲ ମଲ୍ଲା କେବଳ ୧ ଥର ଏହି କାରନାମା କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୪୯ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୬୫ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୪ଟି ଛକା ଏବଂ ୮ଟି ଚମତ୍କାର ଚୌକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବୈଭବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପିଚ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ଅଦ୍ଭୁତ ସଂଯମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।
Vaibhav Sooryavanshi missed out on a century today, but earned himself a new record! pic.twitter.com/Th2PS14tHg— Cricbuzz (@cricbuzz) July 26, 2026
ଭାରତୀୟ ଦଳ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ୮୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ ବଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଇଶାନ କିଶନ ୨୯ ରନ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ୨૭ ରନ୍ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ୨୫ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେକୁ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୧୨୦ଟି ବଲ୍ରେ ୧୯୩ ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।
A solid batting effort led by Vaibhav Sooryavanshi's fabulous knock 🔝— BCCI (@BCCI) July 26, 2026
Over to our bowlers to defend 1️⃣9️⃣2️⃣ runs 🎯
Scorecard ▶️ https://t.co/oApMpI6eRc#TeamIndia | #ZIMvIND pic.twitter.com/20TaeRyVxk
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧
ଭାରତ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ୟଶ ଠାକୁର, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।
ଜିମ୍ବାୱେ: ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍, ବେନ୍ କରନ୍, ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ, ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ରେୟାନ ବର୍ଲ, ୱେସଲି ମଧେଭେରେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ତଦିୱାନାଶେ ମାରୁମାନି, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ୱେଲିଂଟନ ମସାକଦଜା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରବାନୀ।