IND vs ZIM T20: ଜିଓ-ହଟ୍ଷ୍ଟାର କି ସୋନି-ଲିଭ୍ ନୁହେଁ; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଓ କିପରି ଦେଖିପାରିବେ।
Published : July 21, 2026 at 5:15 PM IST
IND vs ZIM Live Streaming: ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ଏବଂ ପରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ପୁଣିଥରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନଜର ଆସିବେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଫ୍ଲପ୍ ହେବା ପରେ ବୈଭବଙ୍କ ନଜର ଏଠାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉପରେ ରହିବ।
ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅନେକ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଟି-୨୦ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କିପରି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
Hitting the ground running in Harare 🔛— BCCI (@BCCI) July 21, 2026
🎥 Snippets from #TeamIndia's first training session ahead of the #ZIMvIND T20I series 🙌 pic.twitter.com/ErTaDWBugB
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ
- ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର (୨୩ ଜୁଲାଇ) ଖେଳାଯିବ।
- ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାରେର 'ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବ୍'ରେ ଖେଳାଯିବ।
𝑻𝑯𝑬 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑩𝑨𝑪𝑲 𝑩𝑬𝑮𝑰𝑵𝑺 𝑯𝑬𝑹𝑬 🇮🇳— FanCode (@FanCode) July 15, 2026
Shreyas Iyer, Vaibhav Sooryavanshi and Abhishek Sharma are ready to live by one mantra: Roko Nahi, Thoko! 💥
Stream the T20I series between Zimbabwe & India, 23rd July onwards, LIVE only on FanCode.#ZIMvIND #IndiaCricket #T20I… pic.twitter.com/j6TLgB7H0o
- ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪:୦୦ ଟାରେ ହେବ।
- ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ (DD Sports) ରେ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁନାଇଟ୍ ଏଇଟ୍ (Unite8) ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିରିଜ୍ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖାଯାଇପାରିବ।
- ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କେଉଁ ଆପ୍ (App) ରେ ଦେଖିପାରିବେ?
ଭାରତ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ 'ଫ୍ୟାନ୍ କୋଡ୍' (FanCode) ଆପ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ।
India Tour of Zimbabwe ⚡️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 20, 2026
🏏 3 T20Is 🗓️ July 23, 25 & 26
Catch all the LIVE action on DD Sports 📺 (DD Free Dish)#TeamIndia #ZIMvIND #MenInBluepic.twitter.com/UW41z7CxHf
ଜିମ୍ବାୱେ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ଦେଶର ସ୍କ୍ୱାଡ୍
ଭାରତ: ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ବର୍ମା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡଗେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ଏବଂ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ୟଶ ଠାକୁର।
ଜିମ୍ବାୱେ: ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍, ରୟାନ ବର୍ଲ, ବେନ୍ କରନ, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, କ୍ଲାଇଭ୍ ମଡାଣ୍ଡେ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିନୋଟେଣ୍ଡା ମାପୋସା, ତଦିୱାନାଶେ ମାରୁମାନୀ, ୱେଲିଂଟନ ମସାକାଦ୍ଜା, ଡିଓନ୍ ମାୟର୍ସ, ରିଚାର୍ଡ ଙ୍ଗାରଭା, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ମିଲ୍ଟନ ଶୁମ୍ବା, ତାଶିଙ୍ଗା ମୁସେକିୱା, ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜରାବାନୀ।