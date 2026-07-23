ETV Bharat / sports

IND vs ZIM: ୧୫୦ କିମି ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଘାତକ ବୋଲର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କଲେ ଡେବ୍ୟୁ

Ashok Sharma: ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତର ଟି-୨୦ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି।

IND vs ZIM 1st T20I Ashok Sharma debut
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ଅଶୋକ ଶର୍ମା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 5:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs ZIM 1st T20I: ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ନିରାଶାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଜିମ୍ବାୱେରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ୨୩ ଜୁଲାଇରେ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ କ୍ଲବଠାରେ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତର ଏକ ଯୁବ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଜଣେ ଘାତକ ବୋଲର ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୋଲର ଜଣକ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଅଟନ୍ତି।

ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପିଚ୍‌ର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମୁଁ ଏଠାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ୱିକେଟ୍ କେମିତି ଖେଳିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେଉଛି ଯେ ପିଚ୍‌ରେ ଭଲ ବାଉନ୍ସ ରହିଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ପିନରଙ୍କ ସହ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ।"

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ଅଶୋକ ଶର୍ମା

ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୁବ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଭାରତର ଟି-୨୦ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୫୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବୋଲିଂ କରିବାରେ ମାହିର ଅଶୋକ ଶର୍ମା ଆଇପିଏଲ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଗତି ଏବଂ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ତାଙ୍କ ସହ ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ ଏବଂ ସ୍ପିନର ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗରେ ଭାରତର ୧୫ ବର୍ଷର ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ, ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ ଏବଂ ଶିବମ ଦୁବେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଜବୁତ କରିବେ।

ଭାରତର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଶିବମ ଦୁବେ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ।

ଜିମ୍ବାୱେର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନ୍:

ବ୍ରାୟନ ବେନେଟ୍, ତାଦିୱାନାସେ ମାରୁମାନି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବେନ୍ କୁରାନ, ଡିଅନ ମାୟର୍ସ, ସିକନ୍ଦର ରଜା (ଅଧିନାୟକ), ଆର୍ ବର୍ଲ, ୱେସଲି ମାଧେଭେରେ, ବ୍ରାଡ୍ ଇଭାନ୍ସ, ନ୍ୟୁମ୍ୟାନ ନ୍ୟାମହୁରୀ, ରିଚାର୍ଡ ନଗାରଭା, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

WTC Final: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେବ ମହାମୁକାବିଲା

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ: ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ ରହମତ ଶାହା

TAGGED:

WHO IS ASHOK SHARMA
ASHOK SHARMA DEBUT
INDIA VS ZIMBABWE
ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ
IND VS ZIM 1ST T20I

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.