ETV Bharat / sports

ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍; ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି

IND vs WI: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

West Indies Batter Justin Greaves Injured Ahead of 2nd ODI
ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2026 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs WI 2nd ODI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖେଳାଯାଉଛି । ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ୍ କବ୍‌ଜା କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକାବିଲା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ୱରରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଛି । ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଆଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ରେ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନିଜ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଗ୍ରୀଭ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ 108ଟି ବଲ୍‌ରୁ 101 ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତକ ଥିଲା । ତେବେ ନିଜ ଇନିଂସ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି କାରଣରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଇନିଂସ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିଲେ ।

West Indies Batter Justin Greaves Injured Ahead of 2nd ODI
ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ 108ଟି ବଲ୍‌ରୁ 101 ରନ୍‌ କରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ (IANS)

ଆଇଏନଏସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚୟନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବେ ନାହିଁ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲେଇଂ 11 ରେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି । ଗ୍ରୀଭ୍ସଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଜ୍ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁଙ୍କୁ ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍‌ଙ୍କ ସହ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ 295 ରନ୍‌ର ଏକ ମଜବୁତ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା । ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏବଂ ଅମୀର ଜାଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ସହଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ଏବଂ ଜାଙ୍ଗୁଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ପରେ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ପାଳିକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ । ତେବେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌ର ଏହି ସ୍କୋରକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ । ଭାରତ 41.4 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ 1-0 ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11:

ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍‌: ଜ୍ୱେଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ, ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, କେସି କାର୍ଟି, ସାଇ ହୋପ୍ (ଅଧିନାୟକ ଓ ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍, ସର୍ଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ, ଅମୀର ଜାଙ୍ଗୁ, ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ଫୋର୍ଡ, ଗୁଡାକେଶ ମୋତି/ଭିଟେଲ୍ ଲଜ୍, ଜେଡେନ୍ ସିଲ୍ସ, ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍

ଭାରତ: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନମନ ଧୀର, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ/ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍
ଭାରତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ
ଜଷ୍ଟିନ୍ ଗ୍ରୀଭ୍ସ ଆହତ
ଗୁଆହାଟୀ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍
JUSTIN GREAVES RULED OUT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.