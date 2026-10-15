ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ପରାଜୟ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଆୟରଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, କହିଲେ ଏହି ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ହାରିଲା ଭାରତ!
IND vs WI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପରାଜୟ ପରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର।
Published : October 15, 2026 at 9:40 AM IST
IND vs WI 4th T20I: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପ୍ରଥମେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟର ହିରୋ ରହିଥିଲେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଏହି ବିଜୟ ସହ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨-୨ ରେ ବରାବର ହୋଇଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପରାଜୟକୁ ନେଇ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
ପରାଜୟର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲିଂ ସମୟରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଆୟର କହିଛନ୍ତି, "ପରାଜୟର ଆରମ୍ଭ ଆମ ବୋଲିଂରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆମର ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଲେନ୍ଥ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୨୫୦ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରର ପିଛା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମ ଦଳର ରନ୍ ଚେଜ୍ ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ବୋଲିଂ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିଲୁ ଏବଂ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ପଛରେ ରହିଗଲୁ।"
ଯେତେବେଳେ ଆୟରଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା କି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନ ମିଳିବା ଭାରତର ମନ୍ଥର ଆରମ୍ଭର କାରଣ ସାଜିଥିଲା କି? ତେବେ ଆୟର ଏହାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରି କହିଥିଲେ, "ଏମିତି ଆଦୌ ନୁହେଁ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି ଓଭର ପ୍ରତି ୧୨ ରନ୍ ହାରରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲୁ। କଥା କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା କି ୱିଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲରମାନେ ନିଜ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ। ପିଚ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବଲ୍ ସାମାନ୍ୟ ଅଟକି ଏବଂ ବାଉନ୍ସ ସହ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାର ଫାଇଦା ସେମାନଙ୍କ ବୋଲରମାନେ ଉଠାଇଲେ।"
🔴250 RUNS WERE CHASABLE, BUT INDIA'S BOWLING LET THEM DOWN🤯 🎙️: Shreyas Iyer admitted that India failed to execute their line and length properly while bowling. He liked the team's approach while chasing 250 but said poor bowling execution was where India fell short. 🤯 https://t.co/Jvf1vvUgb7— Sam (@cricsam02) October 14, 2026
ଏପରି ରହିଥିଲା ଚତୁର୍ଥ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୪୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ସାଇ ହୋପ୍ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ସେ ୫୦ ବଲ୍ରୁ ୧୦୨ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ ୨୬ ବଲ୍ରୁ ୪୯ ରନ୍ ଏବଂ ଶିମ୍ରନ୍ ହେଟ୍ମାୟାର୍ ୧୨ ବଲ୍ରୁ ୩୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
West Indies deliver a clinical performance to level the T20I series 2-2 against India and set up a decider in Bengaluru 👊 📝: https://t.co/WixfTzusOa https://t.co/PvS7eCgKs6— ICC (@ICC) October 14, 2026
ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯.୩ ଓଭରରେ ୨୨୩ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୩ ବଲ୍ରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୫୬ ରନ୍ର ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୪ ବଲ୍ରୁ ୨୯ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତିଲକ ବର୍ମା ୨୫ ବଲ୍ରୁ ୪୩ ରନ୍ ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ ୨୦ ବଲ୍ରୁ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨୪ ରନ୍ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ୨-୨ ରେ ବରାବର ହୋଇଯାଇଛି।