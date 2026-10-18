IND vs WI: ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ୫ମ ଟି୨୦ ବାତିଲ; ୨-୨ ରେ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଲା ସିରିଜ୍
IND vs WI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି।
Published : October 18, 2026 at 9:40 AM IST
India vs West Indies: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ର ପଞ୍ଚମ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାର (୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୭.୪ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୮ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଣିଥରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ଏହା ସହିତ ଏହି ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି।
ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ରାତି ୯:୦୦ ଟାରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ରାତି ୯:୧୫ ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମୟ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୯-୯ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲା। ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ବୋଲରମାନେ ମଝିରେ ମଝିରେ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ଆରମ୍ଭ ଦ୍ରୁତ ଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଶାନ କିଶନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡଙ୍କ ଏକ ଓଭରରେ ଇଶାନ ୨୪ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୧୦ଟି ବଲ୍ରେ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଶମର ଜୋସେଫ୍ଙ୍କ ଏକ ଧିମା ବଲ୍ରେ ସେ ମିଡ୍-ଅନ୍ ପାଖରେ କ୍ୟାଚ୍ ଦେଇ ବସିଥିଲେ। ଇଶାନଙ୍କ ଏହି ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ମାତ୍ର ୨.୫ ଓଭରରେ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ଦ୍ରୁତତମ ଦଳଗତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲା।
The final T20I has been called off due to rain. The 5️⃣-match #INDvWI series ends with a 2️⃣-2️⃣ scoreline 🤝 Scorecard ▶️ https://t.co/hpGnrNyZVS #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/CO9H3IeRGk— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ଇଶାନ କିଶନ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ଗତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ୧୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରଙ୍କ ଏକ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅଫ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ମଧ୍ୟ ୧୪ଟି ବଲ୍ରେ ୨୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଇନିଂସ ସମୟରେ ସେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଥରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ କିମୋ ପଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ ମିଡ୍ୱିକେଟ୍ରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରାଇଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଅଷ୍ଟମ ଓଭରରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଇନିଂସ ୭.୪ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୧୮ ରନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଇନିଂସର ଶେଷ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ନମନ ଧୀର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ସେ କିମୋ ପଲ୍ଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଦୁଇଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ତିନିଟି ବଲ୍ରେ ହିଁ ୧୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଥିଲେ। ନମନ ଧୀର ୬ଟି ବଲ୍ରେ ୨୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସରେ ତିନିଟି ଛକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ସାମିଲ ଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଏବଂ କିମୋ ପଲ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
An entertaining series comes to an end 🤝 🎥 BCCI Hon. Treasurer Mr A. Raghuram Bhat presents the @mflone_ T20I Series trophy to #TeamIndia Captain Shreyas Iyer and West Indies Captain Shai Hope 🏆 #INDvWI https://t.co/iKA8vx68ba— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ଭାରତୀୟ ଇନିଂସ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପୁଣିଥରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ତିଲକ ବର୍ମା ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଅଧିକ ଜୋରଦାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଅମ୍ପାୟାରମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଆକୁ କଭର ମଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଖେଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ୧୦:୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ୫ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେହି ସ୍ଥିତିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍କୁ ୫ ଓଭରରେ ୮୪ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତେବେ ବର୍ଷା ନ ଥମିବାରୁ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର କୌଣସି ଫଳାଫଳ ବାହାରି ନଥିଲା।
Nothing to separate the two sides! The #INDvWI T20I series ends in a hard-fought 2-2 draw 🏆 Well played @windiescricket 🤝 #TeamIndia | @mflone_ https://t.co/hctZnBzn2D— BCCI (@BCCI) October 17, 2026
ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ସହ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟି୨୦ ସିରିଜ୍ ୨-୨ରେ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ସିରିଜ୍ର ବିଜେତା ସ୍ଥିର ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ର ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇଶାନ କିଶନ ୩୦ ଏବଂ ନମନ ଧୀର ଅପରାଜିତ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବୋଲିଂରେ ଶମର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗର ଏବଂ କିମୋ ପଲ୍ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଧା ରୋମାଞ୍ଚ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।