IND vs WI: ରଣଜୀରେ 104 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି କଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ
IND vs WI 2nd ODI: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ବୋଲର ମିଳିଛି।
Published : September 30, 2026 at 3:02 PM IST
Auqib Nabi International Debut: ବର୍ସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାର ମିଳିଛି। ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ଵିଙ୍ଗ୍ ବୋଲର ଆକିବ୍ ନବୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଭାରତ ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର 100ତମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ ଆଧିକାରିକ ଭାବେ ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ।
ଟସ୍ ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦଳରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଆକିବ୍ ନବୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ ରୁ ବାହାରେ ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ସେ 5 ଓଭରରେ 45 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ରଚିଥିଲେ ଇତିହାସ
ଆକିବ୍ ନବୀ ନିଜର ସଠିକ୍ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ୍ ଏବଂ ବଲ୍କୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ଵିଙ୍ଗ୍ କରାଇବାର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ରେ କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜନ୍ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଜିତିଥିଲେ। 2024-25 ଏବଂ 2025-26 ର ଦୁଇଟି ରଣଜୀ ସିଜନ୍ ମିଶାଇ ଆକିବ୍ ମୋଟ 104ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
2025-26 ର ରଣଜୀ ସିଜନ୍ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ଆଣିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାତ୍ର 12.65 ର ଚମତ୍କାର ହାରରେ 17ଟି ଇନିଂସରୁ 60ଟି ୱିକେଟ୍ ଅଖତିଆର କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
Another dream come true in blue ✨🤩— BCCI (@BCCI) September 30, 2026
📸 Congratulations to Auqib Nabi as he receives his ODI debut cap from Vice-captain KL Rahul 🧢#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/1kxKme516R
ଗୁଆହାଟୀର ଏହି ମଇଦାନ କେବଳ ଆକିବ୍ ନବୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ସିନିୟର ଖେଳାଳି କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯିଏ କି ନିଜର 100ତମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆକିବ୍ଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ଏବଂ ସ୍ଵିଙ୍ଗ୍ ବୋଲିଂ ବଳରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଏକ ମଜଭୁତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ଆଶା ରଖିବ।
Team India win the toss and elects to bowl first! 🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) September 30, 2026
Auqib Nabi makes his debut while Nitish Kumar Reddy misses out. 🔁#INDvWI 2nd ODI | LIVE NOW 👉 https://t.co/hOOhJILBTl pic.twitter.com/2YBEfuLsSw
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ 11:
ଭାରତ: ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ରୁତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ୍, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନମନ ଧୀର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଆକିବ୍ ନବୀ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍: ଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍, କିସି କାର୍ଟି, ସାଇ ହୋପ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଆମିର ଜାଙ୍ଗୁ, ଶେରଫେନ୍ ରଦରଫୋର୍ଡ, ରୋଷ୍ଟନ ଚେଜ୍, କିମୋ ପଲ୍, ଅଲଜାରୀ ଜୋସେଫ୍, ସମର ଜୋସେଫ୍, ଜେଡନ ସିଲ୍ସ, ବିଟେଲ ଲଜ୍।